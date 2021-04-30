去年12名港人疑潛逃台灣時被內地當局截獲「送中」，秘密關押於深圳鹽田看守所，當中10人已刑滿出獄，早前被移交返港，惟因他們涉及其他本港刑事案件，現時仍遭還柙。其中9人昨被加控妨礙司法公正罪，指他們連同外號「廢中」及「恩典」等人，逃離香港，阻礙警方調查及刑事訴訟。案件今午於東區裁判法院提堂。律政司高級檢控官羅天瑋今在庭上申請將案件押後至6月18日，以待準備轉介文件。

本案案件主管為國家安全處高級督察丘楚怡。主任裁判官羅德泉今午甫開庭，先指控方未有向法庭存入控方案情，要求在庭上用數分鐘翻看文件。主控稱，案情列出被告們共同犯罪的計劃，以及各人在計劃中的角色與招認。警方現時正進行科學鑑證，申請案件押後。控方反對各人保釋，而全部被告亦沒有保釋申請。

9人聆訊期間時有交流

今午開庭前，9名被告從囚室魚貫步出，由書記點名，各人舉手示意。首6名被告站在前排，另外3人則企在後排，其中郭子麟身材較矮，幾乎被前面的被告遮住。聆訊期間，鄭子豪不斷望向旁聽席，廖子文則在他耳邊細語；站在後排的黃偉然亦探頭尋找親友身影，而張銘裕亦有向旁聽席點頭，並且不時與嚴文謙交談。

有7名懲教人員在犯人欄內看守，欄外另有3名警員。散庭後，各被告步入囚室前向眾人揮手，旁聽席上的人向他們高呼：「加油！頂住！」

九名被告廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢及郭子麟，年齡介乎17歲至31歲，被控妨礙司法公正罪。控罪指他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同「廢中」、「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「Sister」）、「Zizi」等人，意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即通過導致九名被告及喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，阻止及阻礙香港警務處的調查及/或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

律師投訴沒被知會 官指法庭沒有角色

代表第六被告的大律師吳宗鑾今向法庭投訴，指律師團隊並沒有獲知會今天上庭，並指星期三已有兩名警員在壁屋懲教所向被告錄口供，直至昨日律師團隊看到新聞才知道案件上庭，甚至直至今早仍不知案件在哪個法庭提堂，認為安排不理想。

惟主任裁判官羅德泉稱：「喺呢個安排上法庭係冇角色嘅，我唔知你喺度反映目的係咩啦。」羅官並稱如果覺得通知及安排不理想，應向安排的部門反映。

【案件編號：ESCC908/21】

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