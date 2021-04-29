抗爭運動中，劉姨姨由旁觀支持到參與，她一路走來卻面對不少歧視誤會，如2014年撐佔中卻被誤當細作，被生日歌聲圍剿致狼狽而走，卻從未遷怒港人或怪責年輕人，及後她又成為網路上「移民罵警察」片的主角，成了抗爭運動忠實支持者的象徵人物，近年更晉級成為送暖師。

教手足母親「感動警察」

劉姨姨指黃藍政見在不少家庭中產生嚴重磨擦，造成了巨大鴻溝，很多手足寧可獨自承受，也決不在家人前悶哼半句，賢仔就是其中一個，劉姨姨日前特意陪他到警署報到，賢仔坦言感激她，「識咗劉姨姨好耐，佢幫過好多人。」劉姨姨說跟年輕人建立信任絕不容易，「魚蛋革命時，見多了（賢仔），我成日畀佢車費，100元200元咁畀佢，叫佢食飯，信任慢慢建立起來，第二次又請佢食嘢。」之後才可陪他上法庭、去警署報到，「有日碰到，佢跟我提起要去警署報到，我驚佢有去無回，就陪佢去」，心靈支持對年輕手足來說最為重要。

知道賢仔生活困難，現時僅日食一餐，劉姨姨特意請賢仔及另一位手足食放題，她怕年輕人怕醜斯文，在整頓飯中劉姨姨不停幫他倆點食物，刺身、黃金蝦、羊架，怕招呼未夠周到。

另有一名14歲手足，2019因反送中活動而在兒童院待了三個月，去年7月31日他在太子被拉，急需保釋金3,000蚊，「我收到訊息，當時已經11、12點，我就教佢媽媽將6歲個仔從床上拉起來，抱着幾個月大的BB女，教佢溫和地用親情去感動警察。」因這手足一家全靠19歲哥哥做外賣員養家，保釋金拿不出來，後在劉姨姨教路下，才可以500元保釋金了事。

劉姨姨對年輕手足的義助，感動另一遠在美國的姓陳送暖師，他跟劉姨姨相識於佔中運動，同樣支持這班抗爭年輕人，他們多會分攤金錢資助的支出，大為減輕了將近一年沒有收入的劉姨姨的擔子。