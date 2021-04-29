【本報訊】控制慾強兼妒忌心重的年輕工程師，不滿女友參加大學迎新營兼提出分手，四年前在巴士狂插33刀殺死女友。陪審團早前一致裁定工程師謀殺罪成，辯方昨引述被告父親指，他代兒子向死者及其家人致歉，並透露妻子因感自責，日夜自言自語。他又自言是傳統男人，只懂勤懇工作，卻不懂向子女表達情感，用了錯誤方式去愛，須為兒子的錯誤負責。法官金貝理指被告對社會有重大威脅，最終判他終身監禁。

父：要為兒子錯誤負責

被告吳欣鍵（26歲，圖）昨步入囚室前與父親對望，並互相點頭。他被控於2017年9月16日在柴灣一架城巴上謀殺20歲李倩姮。

辯方昨陳詞時強調，雖然被告過往情緒不穩，但他從來沒有向死者施暴。辯方指，被告來自一個基層家庭，父母在艱辛環境下將他撫養成人，被告於案發前兩個月剛成為工程師，本案對其家庭造成毀滅性打擊。

辯方又向法庭呈交多封信件，當中包括逾30天審訊期間，每天到庭旁聽的被告父親。父親在信中指，他一直只懂勤懇工作，為家人提供穩定生活，但用了錯誤方式去愛，以致兒子犯錯。惟兩老現已年邁，更是時日無多。被告的兩名中學老師表示，被告樂於助人，成績一直在班上名列前茅。

被告在荔枝角收押所認識的囚友李家輝則撰信指，當年李干犯謀殺罪，身受重傷且情緒不穩，幸獲被告扶持。翻查報道，患抑鬱症的李於2017年用菜刀弒母後跳樓自殺，他前年承認誤殺罪後獲判感化。

法官判刑時指，死者身中33刀，其中11刀貫穿心臟及肺部，更有一刀幾乎割斷其肺部與氣管。被告與死者於2016年認識後成為情侶，但被告控制慾強，埋下分手導火線。案發前死者欲參加大學迎新營，但被告不滿，死者遂提出分手。案發當日，被告先去商場買刀，然後尾隨死者登上巴士後行兇。雖然被告聲稱完全忘記買刀一事，但閉路電視看見他上車前先將刀放入背囊，故他必定知道自己所為，並有預謀犯案。法官指，辯方指被告有邊緣型人格障礙，但陪審團不認為他在精神病影響下犯案，故依例判囚終身。

案件編號：HCCC329/18