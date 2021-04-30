民主黨中西區區議會主席鄭麗琼去年3月被警方以干犯煽動罪名拘捕，當時的黨友許智峯與甘乃威等人到警署外示威聲援，並替鄭麗琼「籌旗」支付保釋金。有警員疑在警署內將過程拍下，並把片段交給民建聯成員陳學鋒。陳在fb上載片段，更指控許智峯「收錢示威」。許智峯同年7月入稟區域法院，控告陳學鋒誹謗，要求陳移除有關帖子並道歉。惟事隔9個月，區域法院今批准許智峯終止聆訊的申請，雙方今天均無律師代表出席。

原告許智峯在入稟狀中要求被告陳學鋒就誹謗一事賠償，禁制被告及其僱員再發表或公佈相關的誹謗言論，以及負責由此引致的訟費。

許早前接受《蘋果》查詢時指，2020年5月已向陳發出律師信，要求移除有關帖子，但翻查「陳學鋒地區辦事處」的fb賬戶，發現涉案帖子仍然存在。

許曾指有關帖子其實對他沒造成困擾，但強調一個政治人物說話要有事實基礎，控告陳誹謗是希望對方道歉及撤回帖子，藉此懲誡對方。

許智峯上月透露現正流亡澳洲。

【案件編號：DCCJ3348/20】

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