香港市民接種新冠疫苗不算熱烈。我相信和本地疫情紓緩有關。民間智慧，有一定道理。不過，疫苗始終是抗疫中非常重要一環。現時在疫情嚴峻國家是一針難求。

影響疫苗接種率，當然還有其他因素。例如，疫苗有效率、副作用、變種病毒、保護期限、接種是否方便、以至有待了解的接種後死亡個案。這些都是現時科學家們研究新冠疫苗的方向。

提升有效率和減低副作用，是同一個硬幣的兩面。因為要提升疫苗刺激身體免疫反應的能力，往往會同時增加副作用。現時不同原理的疫苗，是以不同方法去刺激免疫系統。提升疫苗效率最直接想法，是混合使用不同疫苗。現時正有各種研究探討將mRNA疫苗、滅活疫苗、病毒載體疫苗以不同次序混合使用，希望提升有效率。更徹底方法是製造疫苗時，已經使用混合技術。例如，將細胞加入mRNA疫苗，既增加免疫刺激力，又可以減低mRNA濃度，減少副作用。單以mRNA技術，亦有研究混合不同的mRNA，以指令身體製造病毒不同部份的蛋白，希望增加刺激力。

面對病毒變種，疫苗也要求變。現時病毒變種後，由接種疫苗所產生的抗體，並不能辨認變種病毒，所以無效。如果因應病毒變種而製造新疫苗，mRNA疫苗因為使用基因技術，相對容易稍作更改和製造。長遠方向，是製造廣普疫苗，能夠辨認新冠病毒的主體，而不單是S蛋白等容易出現變種的部份。現時有研究製造對抗所有冠狀病毒的疫苗，包括沙士、MERS病毒和新冠病毒。

除了疫苗技術，抗體水平研究也重要。由接觸疫苗產生的抗體反應，並不是all-or-nothing。抗體水平和疫苗種類、份量、接穜途徑等相關。現時還未掌握血液內甚麼抗體水平可以有效抵抗感染。這些數據可以用來決定疫苗的選擇，疫苗的劑量，以至何時接種或是否需要接種加強劑量。

另外，指日可待的改良，是令疫苗更容易普及使用。包括毋須低溫冷藏，噴鼻式疫苗，和口服疫苗。

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鄭志文醫生