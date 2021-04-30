港府周四（29日）起正式實施「疫苗氣泡」，餐飲業可按員工及食客的接種情況，分為A、B、C、D共4級營運，各級均有不同條件及放寬措施。有餐飲業團體指，由於未能符合全體員工接種首針的放寬要求，七成食肆無法達到C、D類措施的要求，對生意額會否回升不樂觀，指有一兩成已經「偷笑」。

首日7成業界無法放寬至C、D類

尖沙嘴譽宴﹒星海酒樓昨日起已實行「B+C區」，譽宴集團主席張家豪在商台節目指，政府要求食肆劃定區域提供6人枱的做法較想像中複雜。張表示不明白為何劃分區域分4人或6人一枱，因只是有否使用安心出行，但不涉及是否接種疫苗；昨日6人枱區域也未能坐滿，亦不知政府是否容許隨時更改區域範圍。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，對實施疫苗氣泡放寬限制後提升生意額並不樂觀，直言有一兩成已經「偷笑」。他說，疫苗氣泡實施後，業界首日有七成無法達到C、D類，因未符合全體員工接種首針的放寬要求，梁以他旗下的食肆為例，仍有一成員工因各種原因而未接種疫苗。他亦預計因疫苗接種率低，在即將到來的母親節食肆難以實行D類放寛，難以達至8人一枱。

婚禮顧問冀放寬宴會人數上限

婚禮顧問歐惠芳指，婚宴要實行政府放寬限制的要求有難度，形容「得個難字、煩字」，亦因須負上刑責而感到大壓力；部份新人選擇先行禮押後擺酒，及放棄遵從放寬安排。現時婚宴受人數限制，宴請賓客主要為新人親戚，部份較年長者未必能接種疫苗，需獲取醫生證明；同一場婚宴亦難以安排賓客按各級入坐。業界亦表示希望可進一步放寬宴會上限人數，而非只限制在20人及100人，「20人至100人中間有冇個中位數？」

酒吧業批掃針卡App未能運作

蘭桂坊協會總監張素媚今早在港台節目表示有重開酒吧反映，難以記錄顧客接種疫苗紀錄，以Android系統手機安裝政府提供的應用程式，都未能運作，酒吧只能改以其他方式紀錄。張又指大部份重開酒吧的員工都有自願接種疫苗，但當中亦有少數員工因對疫苗有顧慮而選擇離職。

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