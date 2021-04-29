【本報訊】近期屢被建制陣營炮轟的香港大律師公會主席夏博義於親建制報章《星島日報》昨日刊出的專訪中表明，港版國安法合法及必須，只是大律師公會對個別條文有意見，同時又透露他上周已去信英國大律師公會，斥英國無理及無權要求終審法院的英籍法官總辭，強調自己並非政客亦不「反華」。

中聯辦日前發文批評夏博義為「反華政客」，之後特首林鄭月娥也稱，若有情況顯示大律師公會沒有根據法律行事，「政府就要採取行動。」夏博義在專訪中指，大多數國家都有訂立維護國安法例，故港版國安法屬合法及必須，惟他認為港版國安法第60條保障駐港維護國安公署及其人員，享有香港法律規定其他權利及豁免，卻免除公署官員因其行為而受法律挑戰可能性，故大律師公會有責任研究條文並建議修改，日後亦會向政府提交建議書。

大律師公會調查李柱銘吳靄儀

提到英國主張香港終院英籍法官集體總辭，夏博義指海外法官對終院維護法官和司法獨立有很大貢獻，他上周去信英國大律師公會，批評英國無理及無權要求英籍法官總辭，又指香港法制完善，若他向英國「攤牌」後卻毅然辭任大律師公會主席，便會危害到終院海外法官情勢。

夏博義早前評論8.18集結案判決時，指若市民和平表達權利被剝奪，最終或會轉向具破壞力的途徑。他在專訪中指，在反修例運動初期已表明，一旦暴力示威持續，對香港經濟、自由、生活方式會造成不可彌補損害，他一直呼籲不要繼續損害香港，反對暴力行為，包括暴力示威者或警方使用過份武力。

他又提到香港與內地最大不同之處在於「法治」，即使愛國者表達親中意見，亦不應被異見人士報復；香港警察亦不應向和平示威人士發射胡椒噴霧或催淚彈，重申大律師公會絕非「政治組織」，只是採取行動及發言時，無可避免接觸及政治敏感議題，令外界甚至中聯辦有誤解，強調他們是一群捍衞法治大律師。

另外，有報道指大律師公會正就李柱銘及吳靄儀在8.18流水式集會案定罪進行調查。大律師公會承認執委會正進行有關調查，但在完成調查前不會評論或回覆。