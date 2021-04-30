麵包師傅前年11月在大埔被搜出藏有一條14吋長木棍及一包六角匙，受審後被裁定管有非法用途工具罪成，判囚9個月。高院法官潘敏琦早前駁回上訴，更在提及辯方所指的木棍用途時，多番揶揄指以其司法認知，瑞士卷與蛋卷「係兩樣嘢嚟」。她今頒下判決理由，未有重提自己對於蛋卷的認知，只強調裁判官可用法庭工作經驗作為「司法認知」的基礎。即使不用司法認知，也可運用常識和日常生活經驗作判斷。

被告葉耀民於主審時辯稱涉案木棍是麵包棍，用於製作瑞士卷，六角匙則用於拆開機器清洗。早前上訴聆訊時，法官再三質疑麵包棍之說，謂：「一個（被告）就話整瑞士卷，一個（被告僱主）就話整蛋卷；以我嘅司法認知，係兩樣嘢嚟㗎喎。」言論一度引起熱議。

法官今在判詞中未有重提自己對蛋卷的認知，只在分析證供時提及僱主稱被告職責是「打蛋糕呀、入下爐呀」和「打菠蘿皮」，以及僱主聽被告說過需要用木棍把 「蛋卷」 定形，惟僱主的證供從沒提及「瑞士卷」，而辯方大律師亦沒向僱主澄清兩者是否相同。

判詞指出，僱主證供未能顯示被告當日會把木棍和六角匙帶回麵包店親手交給他，無助判斷被告帶備物品的意圖。

指被告帶同工具和防護裝備出現 居心昭然若揭

辯方質疑，原審裁判官蘇文隆錯誤運用「司法認知」，判斷涉案物品適合用作刑事毀壞；惟司法認知的事實必須是甚為明顯，可從容易參照的權威來源清楚確立，不應用於受爭議的證供。判詞則指，裁判官可基於日常工作及處理相關案件的經驗，使用「司法認知」判斷涉案工具是否適合作非法用途；即使不用司法認知，亦可運用常識和生活經驗。

潘官亦認為，被告證供充滿矛盾，無法解釋為何要在休假日帶工具回店舖。被告聲稱把家中地拖棍改裝帶回食品工場，根本是匪夷所思；如果僱主真的容許，簡直毫無食物衞生意識。

判刑方面，辯方質疑裁判官在缺乏證據下，以被告打算與同道中人進行規模不小的破壞作為加刑因素。潘官則指，案發於前年11月12日，眾所周知是「大三罷」之後的一天，當時種種破壞社會安寧的事件屢見不鮮，事發背景不應棄之不顧。

判詞續指，涉案地點剛發生毁壞與堵路，警員清理道路時有二、三百人不肯離去，並且叫囂及挑釁警員，有非法集結的處境。被告帶同工具和防護裝備出現，居心昭然若揭。裁判官認為被告意圖聯同他人出手破壞，長時間對抗警員，並非空想。

判詞又指，公共秩序罪行以防微杜漸為目的，被告蒙面和拒絕離場，會增加暴力衝突的可能，有必要阻嚇，9個月監禁雖然嚴峻，但非明顯過重。

【案件編號：HCMA254/20】

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