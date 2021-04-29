【本報訊】自2006年起丟空、與中聯辦僅一街之隔的西區已婚警務人員宿舍終敲定重建計劃。政府計劃斥資20.2億元拆卸該宿舍及現有的督察級宿舍，重建作三幢28至29層高的已婚初級警務人員宿舍，提供540個單位。工程同時包括設置警務處行動車輛的有蓋停車間和重置警署設施等，所有相關設施將由警務處管有，預計七年內竣工。

丟空15年

保安局、警務處和建築署向立法會提交文件，指將向立法會申請約20.2億元撥款，推展西區已婚警務人員宿舍重建計劃。整個計劃佔地3,672平方米，與中聯辦僅一街之隔。工程包括拆卸自2006年起空置的已婚初級警務人員宿舍以及現有的督察級宿舍；並興建三座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍，共提供540個宿舍單位，包括84個面積約70平方米和456個約55平方米的單位。

工程亦包括設置停泊警務處行動車輛的有蓋停車間及宿舍住戶停車場，涉及23個警署專用車位/上落車位、71個私家車車位、六個電單車車位、三個上落客貨車位；重置包括更衣室、夜間值勤室、健身室等警署設施；並會設立警察公共關係科的辦公室及相關支援設施。

工程開支包括用於臨時重置西區警區警署的設施，包括將現於督察級宿舍的警署設施臨時遷往西區警區警署主大樓，及在香港仔警署提供臨時建築物以容納西區警區警署主大樓受工程影響的相關辦公室。

當局指截至本月1日，警隊欠缺超過3,400個宿舍單位，短缺率約為22%，現時員佐級宿舍輪候時間約五年，相信重建計劃可紓緩已婚初級警務人員宿舍的嚴重短缺問題及節省舊宿舍保養維修的開支。

另外，當局亦計劃於將軍澳第72區，興建設有五個泊車間的消防局暨救護站，上蓋興建132個面積約50平方米的部門宿舍單位。