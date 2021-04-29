【本報訊】前年6月9日，103萬市民參與反送中大遊行，其間有社民連成員被指越過警方封鎖線，以肩衝撞一名警長的胸口。被告聆訊時辯稱，他走出馬路執眼鏡時，警長突然從後將他扯跌，二人雙雙倒地。裁判官劉綺雲昨裁決時指，辯方案情中被告沒逃走或反抗，警長沒理由會使用不必要武力，直斥被告堆砌藉口，裁定他襲警罪成。案件押後至5月17日判刑，被告須還柙候判。

官：警沒理由用不必要武力

被告謝寄安（25歲）報稱任職文員。控罪指他於前年6月9日在香港軒尼詩道與堅拿道西交界襲擊在正當執行職責的警長34376伍兆康。劉官昨裁決時指，三名警員證人均誠實可靠，供詞並無重大分歧，相反被告不可信亦不可靠。劉官質疑，被告在盤問下表示跌眼鏡後視力模糊，看不清有多少人在眼鏡周圍，但又表示看到眼鏡的位置。劉官續指，被告理應叫行人讓路，以免眼鏡被踩爛，惟被告卻沒這樣做。

劉官亦不信被告辯稱聽不見警方呼籲，強調他盤問下曾表示聽見呼籲，只是不知是否針對自己。劉官指，辯方案情中被告沒逃走或反抗，故不信伍姓警長會選擇從後扯跌他，作出危害自身的行為。劉官完全排除辯方案情可能性，最後裁定被告蓄意撞向在正當執行職務的警長，襲警罪罪成。

被告聆訊時自辯稱，當日打算越過封鎖線返回街站，卻被一名警員掃跌眼鏡，遂上前拾回。惟警長突然從後捉住被告雙臂，將他向後扯跌，二人倒地。警長被壓在被告身下，隨即有警員扶起二人，並指控被告襲警。

案件編號：ESCC362/20