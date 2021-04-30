繼中大學生會當選內閣遭校方「割席」後，港大今（30日）稱為了釐清大學和學生會之間的法律責任，決定停止代學生會收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會大樓等設施，又斥學生會近年行事「日趨政治化」，多次發表煽動性言論，為大學帶來違法風險，令大學聲譽受損。港大消息則指，校方並不是立即收回學生會會址和其他設施，而只是收回其「管理權」，至於往後學生會會址和其他設施的具體使用情況，校方會再與學生會作進一步溝通。

強烈譴責學生會「日趨政治化」言行偏激

港大今向全體學生發電郵，信中稱為了「釐清大學和學生會之間在法律責任上存在已久的矛盾」，大學已經重新檢視其為學生會提供的服務和安排，以作適當風險管理。最終決定停止代學生會收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會會址及其他設施的管理權，稱有關安排不影響大學為港大學生提供的課外活動支援。信中又特別註明港大學生會是在《社團條例》下註冊的組織。

港大其後發聲明，強烈譴責學生會「偏激言行」，指港大學生會作為一個獨立於港大的註冊社會團體，近年行事「日趨政治化」，多次利用校園作為政治宣傳的平台，發表「煽動性並可能涉及違法的言論」，對大學作出失實指控，破壞與校方的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損。

不容忍學生會為大學帶來違法風險

聲明續指，《基本法》保障了大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由，也有保護國家安全的條文，稱「大學不是法外之地」，有責任維護教職員和學生的福祉，不能容忍學生會一方面利用學校提供的服務和場所、另一方面漠視校方的勸喻和整體港大社群利益，所作所為給大學帶來違法風險。大學會因應情況在有需要時採取進一步措施。

消息指非立即收回大樓 暫收回管理權

港大消息指，校方並不是立即收回學生會會址和其他設施，而只是收回其「管理權」，至於往後學生會會址和其他設施的具體使用情況，校方會再與學生會作進一步溝通。至於其他學生組織租借場地的安排，有新決定會盡快公佈。

前會長郭永健：學生會活躍政治運動無不妥

前港大學生會會長、現任工黨主席郭永健表示，對校方不代收學生會費感驚訝，指一貫做法是行之有效。他又不點名提及，港大副校長何立仁力推《港區國安法》，認為事件明顯屬校方的政治打壓，而大學學生會活躍於政治運動並沒不妥；又指以往校方的取態及態度友善，學生會有權利參與任何校務委員會，校方亦不會過問學生會的政治參與。

郭相信，《港區國安法》推行後，學界打壓亦會不斷持續，繼而衍生更多一連串的社會事件，全港都會陷入「壓力」。

前會長麥東榮：以行政手段執行政治任務

另一位前學生會會長、港大校友關注組副召集人麥東榮認為，校方今以「路人皆知」的形式去打壓，目的是要與學生會「切割」，如「以行政手段執行政治任務」。

他指，校方的決定是變相削弱學生會的代表性，務求在資源缺乏下令學生會難以再為學生提供服務。至於校方行使管理權利收回學生會大樓等設施，麥認為校方目的正是要從法理上加管學生會，收回唯一「校方不能管理」的校內地方，而停止提供財務管理服務定必增加學生會的管理成本，但認為有關影響相對較弱。

麥東榮亦認為，由於港大實行「必然會員制」，有關決定削弱學生會的代表性，亦會間接令校方日後在進行學生諮詢或管理上更困難，但不評論此舉是否校方的原意。

張崑陽批校方靠攏政權：將游說外國斷絕與港大合作及制裁高層

去年離港流亡的港大舊生張崑陽於社交媒體上發文譴責港大失德，指校方是「靠攏政權」、「百年學府自甘墮落」、「向政權屈膝獻媚」等，以為「割席」能阻學生投身社運，但實為彰顯校方的懦弱和無恥。他指，校方不保護學生，學生也絕不需顧及校方的情面。

張認為，港大校委會早被親北京控制及滲透，包括聘任中國籍教授「清洗」香港學者，及參與「大灣區」和「一帶一路」等，校方近年更屢次「賣港」及打壓學生。張將致力游說外國斷絕與港大的官方合作、制裁港大校方高層等，又促請校方停止對學生打壓，否則將後果自負。

前港大學生會外務副會長、現為港大新聞及傳媒研究中心副教授的傅景華表示，自從《港區國安法》出現後，越來越多外間力量干涉，早前亦有報章評論過港大學生會，質疑校方的決定有多大程度與受到外間壓力有關，擔心院校自主會受到影響。

研究媒體與政治參與的傅景華稱，作為大學的一份子，他亦希望校方澄清，同事在學術活動中發表的言論若涉及政治評論，會否也屬於校方所指的「政治宣傳」甚至「煽動」，「既然你作出得一個咁嘅聲明，你就要釐清喺校園裡面，有乜嘢做得，有乜嘢唔做得。」

中共喉舌視學生會為「眼中釘」 校方多次配合「狙擊」

港大學生會今年2月舉行紀錄片《地厚天高》放映會，校方事前曾以可能違反《國安法》為由勸喻學生會停辦，但學生會堅持。港大其後發聲明表示遺憾，指會重新審視一直以來為學生會提供的各種安排，以釐清責任，加強校園風險管理。

港大學生會一直被中共喉舌視為「眼中釘」，校方更被指配合狙擊學生。繼去年學生會連儂牆被指長期貼滿「港獨」口號，校方不予續租該位置後，《文匯報》及《大公報》更指學生會或觸犯國安法，批評時任會長葉芷琳。

在月中的「國家安全教育日」翌日，港大學生會向校長張翔發公開信，指在校內推行國安教育是「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」，及後被《人民日報》批評為「挑釁、抹黑」一國兩制，更警告「玩火者必自焚」。

港大有關學生會聲明全文：

作為一個獨立於香港大學的註冊社會團體，香港大學學生會近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損。大學對其偏激的言行予以强烈譴責。

《基本法》作為香港法治的基石，在保障了大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由的同時，也有保護國家安全的條文，大學不是法外之地，亦有責任維護全體教職員和學生的福祉，不能容忍作為獨立社團的學生會一方面利用學校提供的服務和場所，另一方面則漠視校方的勸喻和整體港大社群利益，其所作所為給大學帶來違法風險。

因此，大學必須釐清與學生會之間的法律責任，現決定不再代學生會收取會員費用；不再為學生會提供財務管理服務；收回學生會會址及其他設施的管理權，並會因應情況在有需要時採取進一步措施。

大學將會繼續為港大學生的一般課外活動提供服務和支援。

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