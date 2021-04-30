港大今午（30日）稱為了釐清大學和學生會之間的法律責任，決定停止代學生會收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會大樓等設施。港大學生會大樓一樓設有影印中心、可外借物資的學生會辦事處等設施，有學生指上述設施本身由學校職員提供服務，今日運作如常。不少學生下午在大樓內的公共位置休息，約10名保安一度在大樓外徘徊。

學生對港大行為失望：關心政治是必須

在港大修讀工程系的李同學稱對校方聲明感到驚訝。她指出大學生即將步入社會，學生會關心政治是必須的事，亦應該將政治帶入校園，認為大學應尊重各人思想、容許學生持不同意見。她形容校方「好似突登要同學生會分開，講到事不關己咁」，指近年其他大學已有類似情況，對港大作出同樣行為感到失望。

李又認為，校方收回學生會設施會限制學生自由。她解釋，以往由學生會分配不同屬會的會室及資源。校方收回後，學生日後舉辦活動可能會受到掣肘，「想book場搞放映會、展覽、搞活動，佢都可以干涉，唔畀你搞」。

批校方政治打壓 憂停代收會費影響學生會運作

文學院的何同學亦對校方做法感到十分錯愕，批評校方明顯是政治打壓，而非涉及聲明所述的法律考量。她稱學校是社會縮影，學生會代表很多會員的聲音，認為學生會就不同議題發聲是很正常的事。

何又提到，學生會早前就在校園內推行國安教育一事向校長張翔發公開信，她引述當時校方的回應指，校方會與學生建立更緊密聯繫，但兩、三星期後換來的結果卻是「收人棟樓，同唔幫人收會費」。她又指，學生會主要資金來源正正是學生繳交的會費，她擔心校方停止代收會費後，學生會日後的運作會大受影響。

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