【本報訊】民間集會團隊去年1月在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，引發警民衝突。警方事後拘捕集會發起人劉頴匡，控以煽惑他人參與非法集結罪。案件昨在區院再訊，控方申請將劉的案件與另外兩宗涉及其他被告的暴動案合併處理，指三案有連貫性，「如果冇遮打花園嘅集結，就唔會演變成之後嘅暴動」。劉頴匡一方反對申請，指針對劉的指控與其他被告互不相關。惟首席法官高勁修認為合併審訊能帶出事件全貌及整體嚴重性，亦沒對劉不公，批准合併。

獲准撤回此案保釋

原於本案與其他被告同獲保釋的劉頴匡，早前因涉違反國安法下串謀顛覆國家政權罪而遭還柙。法庭昨批准他撤銷本案的保釋。

除其中一名被告陳國榮申請下月10日答辯外，其餘被告定於2023年2月6日受審，審期25天，以中文審訊。控方指屆時會傳召約14名證人，全是警務人員。

劉頴匡被控於去年1月19日在中環遮打花園內煽惑他人非法集結，並且拒絕服從或故意忽略高級督察34135根據《公安條例》第17（3）條所發出的命令。

至於被告李旭熙（20歲）、陳國榮（35歲）與楊皓泓（20歲）三人則面對暴動及蓄意傷人等罪。而黃家熙（19歲）則被控暴動及串謀蓄意傷人兩罪。案發日期同為去年1月19日。

案件編號：DCCC946、947、948/20