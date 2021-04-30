審議「完善」選舉制度修例的法案委員會審議進入最後階段。政府提出多項修正案，包括應建制派議員聯署，取消在立法會地區直選及功能組別選舉期間，有候選人被DQ或去世要重啟選舉的安排；容許選委同時以地方選民和選委身份各提名1人參選。 至於工聯會麥美娟要求有關參選人須申報外國國籍或持有BNO的建議，政府則未有提出修訂。

資委會須包括1至3名非官守成員

根據政制及內地事務局提交的文件，當局將就「完善」選舉法案提出多項修正案，包括將資格審查委員會的人數上限由5人增加至8人，除了委任主席及2至4名官守成員外，同時委任1至3名非官守成員。針對議員關注資審委委員是否受《防止賄賂條例》規管，當局解釋資審會屬於「公共機構」，其成員為「公職人員」，強調《防賄條例》的監管機制適用於資審會。政府亦建議在《行政長官選舉條例》加入條文，列明對資格審查委員會因應國安委所作出的決定，不得提起訴訟。

選委可用不同身份 簽5份提名表格

在提名安排上，建制派議員早前要求政府放寬選委提名，讓選委可以選委選民和地方選民身份，各提名一個直選參選人的建議亦獲政府接納，日後每名選委最多可以不同身份在5份提名表格簽署為提名人。新民黨葉劉淑儀就質疑，若每名選委可提名最多5人，即等同7000人，人數太多。律政司署理律政專員梅基發稱，當局與中央部門溝通過後，認為《基本法》附件二的立法原意，對於選委提名沒有限制，故容許選委同時可以行使他作為地區選民的身份去提名。

當局亦因應38名建制派議員的聯署信，訂明如地方選區及功能界別獲有效提名的候選人，在提名期結束後逝世或被DQ，有關的選舉程序不會終止，選委會界別做法亦一致。

翻查資料，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光曾在委員會上解釋，「終止選舉」的安排沿於功能組別極可能只得兩名候選人，若其中一人去世或DQ，另一候選人會自動當選，選民會被剝奪再提名合適人選的機會，稱「想市民有真正選擇」，現卻因建制派議員反對及質疑或成「漏洞」而即時轉軚。

其他修正案適數回應及順應建制派議員的要求，包括受政府資助機構不借出投票站的罰則會提高至罰款5萬元，亦包括延後今年特別選民登記限期及發表正式選民登記冊的日期。

不硬性規定參選人須申報是否持有BNO

惟麥美娟要求參選人須申報外國國籍或持有BNO的建議，當局則未有提出修訂。當局在文件中解釋現行條文的草擬方式可為資審會提供靈活性，容許資審會在考慮獲提名人的提名是否有效時，可要求他們提供其他補充資料，當中包括但不限於國籍相關的資料，當局會在《條例草案》獲通過後，就須收集資料的類別徵詢資審會的意見。

部份政府提出修正案的內容

●資審會人數上限由5人增加至8人，包括2至4名官守成員及1至3名非官守成員

●剔除選委提名人限制，每名選委最多可以不同的身份在5份提名表格簽署為提名人

●立法會直選及功能組別選舉期間，有候選人被DQ或去世，選舉不會立即終止，選舉程序都會繼續

●訂明選委會補選安排，若立法會當屆任期完結日與選委會的組成日相隔多於12個月，應就新一屆立法會換屆選舉舉行選委會界別分組補選

●拒絕借出場地作票站的罰款由1萬元調高至5萬元

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