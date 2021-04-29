【本報訊】華大基因檢測連環出錯，本報日前踢爆華大透過中介公司以「假自僱」方式外聘採樣員，部份人沒有醫護學歷或相關工作經驗，更被規定每小時要採集30個樣本。有專家強調，採樣方法必須準確，「唔係求其揩一揩就算」，並指平均一次採樣兩分鐘時間緊迫。

「唔係求其揩一揩就算」

政府專家顧問許樹昌昨在商台節目表示，採樣工作最好由受過訓練人士負責，起碼要有登記護士或退休註冊護士在場幫手，或可培訓技術人員。鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的難度不是非常之高，「不過你撩嘅時候都要方法啱同時間夠，先索到啲樣本，所以培訓嗰度緊要啲」。對於華大基因稱每名採樣員受訓日數為三日，許認為，培訓日數沒有硬性規定，但至少要有監測。

許又指，約兩分鐘完成一次採樣是時間緊迫，「因為你仲要中間換手套，可能張枱又要做少少清潔，如果超繁忙時間，熟手就冇問題，生手就唔知」，又指採樣方法必須準確，「唔係求其揩一揩就算」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目指，若採樣員頻密採集樣本，「應該就做得唔好」，因人類不是機器，要做好預防感染措施，樣本也要採樣得好，若每小時要採集30個樣本，平均兩分鐘一個，「係好難，應該做唔到」。他認為，政府用公帑把檢測中心工作外判，市民對探樣員的資格有知情權，政府也有責任監管採樣質素，如派員現場觀察或安排神秘顧客接受採樣，「出嚟嘅結果就會準確好多」。

華大昨晚發聲明回應，指留意到有專家認為合理採樣時間應長於兩分鐘，會考慮有關意見，並稱會就其他失實指控保留追究權利。