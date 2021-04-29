【本報訊】DSE中文科昨日開考，涉及卷一閱讀及卷二寫作。今年課外閱讀篇章之一為日本作家芥川龍之介的作品《橘子》譯本，為首度出現在該卷的繙譯文本。有考生認為卷一難度不高，但部份篇章理解需時；有中文科老師則稱整體比往年淺，繙譯文本亦不難讀，相信考生只要有溫習便足以應付。

教師：內容直白不難讀

閱讀卷乙部的課外篇章有三篇，另外兩篇分別為台灣作家徐國能呼應《橘子》一文的《火車和橘子》，及文言文《說苑．立節》。甲部指定閱讀篇章考核則包括《逍遙遊》、《魚我所欲也》、《論仁、論孝、論君子》及《念奴嬌．赤壁懷古》。

卷二寫作，考生需三選一作答。首題提供一則社交網站的貼文：「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人」，着考生記述時間經過並抒發體會；第二題則要以「隱藏」為題寫作；第三題則問考生是否同意富足的物質條件有利孩子成長。

教協理事、中文科老師張珉聰（圖）稱，今年的卷一反映「天道酬勤」，若考生不及格「唔係因為呢份係死亡之卷，而係因為唔溫書咋。」

他指卷一乙部該卷首度出現繙譯文本，但認為內容頗直白，《橘子》一文「繙譯工夫不錯」，不會令考生難讀；《火車和橘子》作者徐國能的另一作品《第九味》在2014年閱讀卷中亦曾被引用，被問到兩者的難度比較，張笑言今年「簡單好多」。

至於寫作卷，張形容題目淺白易明，同學「一定識解」，但若同學以「流水賬」方式敍述事件、未有以文章立意表達正面的品德價值觀，相信只會及格而不會高分；第三題則需注意扣題，舉例稱若同學寫「逆境造人才」但未有與「物質條件」緊扣，則可能離題。

他又指考生若以社會時事入題亦未嘗不可，惟相信在現今環境下考生會為了「安全」而多選用生活例子。

考生張同學稱閱讀卷比往年簡單，題目「好多都唔需要諗，可以背」。她指對第一二篇課外篇章相似感到驚訝，乙部長題目亦「都幾長」，需要時間思考，「有同學都做唔切」。