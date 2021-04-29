【本報訊】九旬富婆墮入世紀電騙案，遭假冒內地公安的騙徒訛稱她涉及嚴重案件被騙走2.5億元。案件近日有新發展，據報道，富婆除報警求助，近日更入稟高等法院，要求頒令渣打銀行披露騙徒賬戶資料，而涉及被騙金額亦增加3,000萬至2.8億元。至於富婆身份亦隨着事件曝光，其已去世丈夫是與已故全國政協前副主席安子介屬生意拍擋的隱形富豪，其夫30年前離世後，遺下豪宅及巨款予妻女。

這宗本港歷年最高金額電話騙案的受害人胡老太，已屆90高齡，居住山頂賓吉道一幢市值兩億元獨立屋。日前有傳媒接觸到胡老太，她坦言被騙對她造成沉重打擊及感到不適，又怕事件被人知道甚少外出。報道中，她承認被騙後一直未告知家人，直至3月份，她沒有按慣例滙款給外國留學的外孫，才被女兒發現追問下講出事件經過。報道指事件對她造成經濟損失，雖然事後警方凍結騙徒戶口內900萬元，但追回騙款無期，現時靠女兒供養。

據了解，胡老太的丈夫十分低調，是隱形富豪，生前曾擔任大學校董及成立獎學金，並曾與已故全國政協前副主席安子介合組公司。至於胡老太現居住賓吉道豪宅約3,000平方呎，是胡先生1977年以個人名義購入，當時作價200萬元。胡先生去世後，遺下豪宅及大量現金由胡老太繼承，她原與女兒同住，女兒婚後遷出，之後由她獨居。不過，撲朔迷離的是去年突然有人在紅十字會刊登尋人啟事，尋找已去世多年的胡先生，未知事件是否與騙案有關。

滙巨款惹銀行職員起疑

該宗世紀騙案去年8月發生，胡老太接獲自稱內地公安來電，對方說出她多項個人資料令她信任，當時「公安」聲稱其身份遭人盜用，並捲入內地一宗嚴重案件，為證實銀行戶口是否涉及黑錢，要求她將存款轉賬至指定戶口，聲稱今年5月歸還。據知當時騙徒曾上門交給胡老太一部手機，指是用於雙方聯絡之用。

胡老太信以為真，去年8月12日按指示存入790萬元，並在隨後的五個月內，合共11次存入2.5億元到兩個指定戶口。其中一次騙徒更派人前往胡老太寓所與其會面，要求接載他一起到銀行存款。據知，當時騙徒登堂入室的舉動曾令外傭懷疑，並向其女兒報告，其女兒雖然安排親戚前往銀行觀察，而銀行職員亦對胡老太滙巨額起疑，曾詢問滙款目的，但胡老太聲稱用於購買山頂物業，職員亦未再跟進，最終未能阻止騙案發生。

至上月初，女兒多番追問下，胡老太才說出騙案始末，並由律師陪同下報案。警方展開調查後於上月25日，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名19歲大學生，據知他亦報稱是電話騙案中受害者。

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