【本報訊】近日接連有疫苗接種中心印錯接種紀錄，但衞生署往往待傳媒追問才承認事故。繼日前本報揭發五名市民的接種紀錄由復必泰誤印為科興，有市民向本報表示，上周二在將軍澳體育館接種復必泰後，職員遞上的針卡卻紀錄為科興疫苗。衞生署其後承認事件，該名市民質疑上述事故已發生不只一次，對相關程序是否有足夠專業培訓感擔心。

政府拒交代同類事故數據

有市民向本報指，上周二下午約2時半到將軍澳體育館接種復必泰疫苗，在休息區接受針後觀察時，發現職員遞上的針紙，竟印為科興疫苗。職員其後要求收回其他接種者的針紙，她得悉尚有他人的針紙出錯。

她質疑「究竟有幾多個市民張針紙是錯的？是否有足夠的專業培訓？我真的很擔心，昨（當）天接種的疫苗究竟是科興，還是復必泰？」

翻查資料，將軍澳體育館的社區疫苗接種中心由康健國際醫療集團營運，該接種中心在計劃初期被政府要求由接種復必泰疫苗轉為科興，近日改回接種復必泰。

政府發言人承認事件，並指根據中心營運機構提交報告，有職員登入錯誤的電腦戶口導致疫苗名稱出錯，已即時更正，共兩名市民受影響，他們均是接種復必泰疫苗。至於疫苗接種計劃至今共有多少宗同類事故、多少人受影響等，政府均沒有回應。

本港電子針卡亦面臨認證問題，目前針卡只支援在港接種疫苗的紀錄，未有涵蓋境外接種。但隨「回港易」計劃放寬，早前在內地接種兩劑國藥疫苗的工聯會理事長黃國指，有內地港人擔心接種紀錄不受認可，認為政府必須更新系統，與內地及國際接軌。

食衞局回覆指，在香港以外地區的市民只要按當地衞生部門指引完成接種疫苗，便可滿足疫苗氣泡要求。署方亦有在專頁提供表格供市民下載，讓在香港以外地區接種疫苗的市民申報接種紀錄，到場並須出示當地針卡以作證明。