港府將向市民派發5,000元電子消費券，最快暑假接受登記。立法會振興香港經濟事宜小組委員會今（30日）召開會議討論消費券事宜，雖然政府早前指，長期不在香港居住的人不可獲發消費券，惟財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，政府或會允許於內地安老的長者和海外留學生亦可獲發消費券，以便他們回港消費。有議員亦要求允許以消費券乘搭的士，王則指「諗緊唔係所有交通費都唔適合，的士係無問題」。

政府於本月初公佈電子消費券最新消息，由4間電子支付營辦商負責派發，分別為支付寶（AlipayHK）、八達通、拍住賞及WeChat Pay Hong Kong，但未有再公佈詳細內容。立法會振興香港經濟事宜小組委員會今召開會議時，討論消費券詳情。

社會福利署去年在「廣東計劃」及「福建計劃」推行長者生活津貼，讓合資格的長者選擇移居廣東或福建，不需每年回港，仍然可領取普通或高額長者生活津貼。會議上，經民聯、金融服務界議員張華峰問及，參加以上計劃的長者可否領取消費券。他又問到，香港有不少學生均到海外升學，「佢放暑假，半年或者4、5個月就會返嚟一次，佢返嚟都要消費㗎，佢都係香港人，咁呢啲受唔受惠？」

加入在港居住條款 「廣東計劃」「福建計劃」長者可豁免

財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，將會電子消費券計劃中加入「香港居住條款」，例如在指定日期前，除非有特定理由，否則已離港「一段時間」的人士將不能受惠，目前正與入境處商討細節，決定時限的長度。不過，她回應指，「廣東計劃」及「福建計劃」已豁免了一段時間不在港的要求，「呢個係香港嘅政策，同埋其實佢（長者）都會返嚟香港消費」。

Working Holiday或海外工作港人亦合資格

對於海外升學的香港學生、到海外工作或工作假期的人士，她指「呢啲我哋都會諗豁免嘅」，只要符合資格，將獲豁免「一段時間內」不在香港的篩選條件，須與入境處商討資格準則及詳情。被問到合資格的海外市民如何使用消費券，王學玲指，電子消費券為振興本地消費，建議市民透過香港實體店網店，甚至回港購物。她亦透露，旅遊亦適用於消費券範疇，但只限於本地遊旅行團。

政府早前只透露，消費券涵蓋範圍包括零售、餐飲和服務等，但不包括公共交通工具。實政圓桌田北辰指，部份市民很少機會可坐的士，「點解唔可以用呢個消費券，請啲老人家租架的士一日遊囉！」王學玲指，「諗緊唔係所有交通費都唔適合，的士係無問題」，但政府不希望電子消費券與「公共交通費用補貼計劃」帶來「雙重補貼」，因此「公共交通費用補貼計劃」所涵蓋的港鐵、巴士、小巴、電車、渡輪等，都不可使用電子消費券。

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