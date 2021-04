明愛醫院眼科部前醫生被指為私人執業鋪路,轉介近70名病人到兩名前同事開設的私家診所,更涉嫌要求女助護替他向院方登記取藥,偷去一大盒以A4紙箱盛載的藥物。三名醫生被控串謀公職人員行為失當及盜竊罪,案件早前審結。區域法院法官林偉權今宣讀裁決,批評出庭自辯的被告有所隱瞞,惟因控方未能證明被告轉介病人一事屬於非法協議,而頂證被告的女助護亦非誠實可靠證人,故此裁定罪名不成立。

三名被告邱承建(41歲)、朱東麒(46歲)及其弟朱東恒(44歲)面對三項串謀公職人員行為失當罪。控罪指三人分別於2012年1月4日至2016年6月21日間,轉介明愛醫院診治病人到朱氏兄弟位於尖沙嘴的診所,又向朱氏兄弟披露病人資料和紀錄,以及從事外間工作,違反醫管局相關指引及政策。首被告另面對一項盜竊罪,指他於2016年5月26日偷竊屬於醫管局的29瓶滴眼劑及9支眼藥膏。

官指是否涉及利益衝突和收受利益並不在考慮之列

林官甫開庭即表明,本案判詞長達148頁,他在庭上只會簡述內容。裁決透露,針對披露病人資料和紀錄的指控缺乏證據,故此法庭裁決時不用考慮這部份,而只需考慮轉介病人及從事外間工作兩項事宜。

辯方於審訊時指出,控方「寫咁多就係吿咁多」,沒有寫明指控的則並非控罪一部份。林官裁決時表明同意辯方觀點,指考慮裁決時不能超出指控範圍,只會顧及三名被告是否違規、他們又是否明知故犯、被告案中所為是否嚴重得需要檢控、他們又可有合理辯解,以及三名被告有否達成非法協議。

至於是否涉及利益衝突和收受利益,林官指由於相關部份沒有列作失當行為,故此不在考慮之列。

林官裁定,控方未能證明被告轉介病人一事屬於明知故犯,亦未能證明相關協議屬於非法。林官亦裁定控方未能證明邱承建曾從事外間工作,也未能證明他與朱氏兄弟達成協議。

至於針對邱的盜竊罪,林官指以特赦證人身份出庭作供的女助護趙佩雯是本案重要證人,惟她並非誠實可靠的證人,控方也缺乏獨立證據證實邱犯案。

根據書面判詞,林官指涉案病人或其親屬在庭上均努力作供,但均不能仔細及有條理地講出求醫情況。林官認為,控方提問的方式有問題,導致證人供詞不完整,加上病人本身年老或久病,又事隔多年,他們和親屬都難以記得求診細節,只能在庭上憑依稀記憶說出大概情況。

首被告在審訊期間出庭供稱,2016年5月31日下班後到朱氏兄弟開張不久的診所探班,卻發現該處「冇燈,冇人」,大門亦已上鎖,未幾獲診所姑娘安排到貴賓室等候,至晚上與完成手術的第三被告閒談一會,然後一起離開。首被告自言不諳該名病人所接受的視網膜手術,診所部份器材亦只夠讓一名醫生使用。

林官裁決指,控方沒有反駁首被告到診所及在內逗留多時的解釋,裁定控方未能證明首被告到診所工作、或是與朱氏被告有此協議。林官亦相信首被告是基於了解朱氏兄弟的能力和收費等,因而才轉介病人。

林官又信納首被告及第三被告所稱,覺得涉案病人有需要在外接受適切治療、故此提供私家醫生資料給他們參考的說法,甚至有不少病人主動提出此事。

至於控方質疑,三名被告明知他們不能轉介明愛醫院病人給私家醫生,所以他們為病人撰寫轉介信時,在上款寫上「To whom it may concern」而沒有指明涉案診所。惟林官指病人即使已和涉案診所預約求醫,也可以改向其他醫生問診。林官並接納辯方解釋,認為三名被告是為了讓病人仍可選擇才這樣做。

辯方在林官讀畢裁決後,表示需時考慮會否申請訟費,若提出申請,會在下周五或之前去信法庭。林官批准辯方申請,惟亦質疑如三名被告清楚閱讀局方規定的話,本案是否仍會發生,同時亦要考慮事件是否因他們疏漏過失而自招嫌疑。林官又透露,在判詞中已認為被告有所隱瞞,只是案中證據不足以將三人定罪。

【案件編號:DCCC1092/18】

