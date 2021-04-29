手機用戶請按此放大圖表

【本報訊】政府昨起實施疫苗氣泡，有酒樓為增加每枱人數及延長營業時間至午夜，要求員工明日前須接種疫苗或展示醫生證明，否則停職留薪。涉事酒家負責人慨嘆是「迫於無奈」，批評政府措施導致勞資雙方發生衝突。

本報接獲牛頭角樂華邨茗港酒家員工投訴，指管理層前日突發通告，要求全體員工須於明日前完成接種第一針疫苗或取得不適宜接種的醫生證明，否則停薪留職。該員工指知道不少同事對疫苗風險存有疑慮，已向公司表明拒絕接種。

斥政府向食肆開刀

涉事酒家負責人鄭先生回應時稱通告只是提醒員工盡早取得醫生證明，無意辭退員工。他指酒家也是「迫於無奈」，批評政府向食肆「開刀」，以接種疫苗作為放寬食肆營業時間的條件，導致勞資雙方發生衝突。

有消息指連鎖酒樓海港飲食集團擬5月6日起增加每枱人數及延長堂食時間，要求員工5月5日前須接種或取得醫生證明。不過，記者向該集團太子及上水分店查詢母親節晚飯訂座安排時，兩間分店均指當晚維持四人一枱及營業至晚上10時。

在疫苗氣泡壓力下，本港昨約有4,000人預約接種第一和第二劑科興，約11,100人預約接種第一和第二劑復必泰。前日共八宗接種後送院個案，其中五人已出院，當中一名66歲男子接種復必泰第一劑後心搏過速要留院，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

至於上月兩批供港的復必泰被發現包裝有瑕疵須叫停打針。政府宣佈兩批涉事疫苗將退回德國藥廠。另外，政府疫苗顧問專家委員會就科興及復必泰的效益及風險開會，認為兩款疫苗效益大於風險。復必泰最新數據顯示接種第二劑七日後有效率約90%。而科興疫苗，委員會引述智利疫苗有效性研究初步數據，接種兩劑後14日預防效能為66.96%。