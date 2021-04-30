社福界「整筆撥款津助制度」推行至今20年屢受抨擊，指制度助長大機構「肥上瘦下」，剝削員工薪酬，加劇人手流失，致服務質素下降。

社會福利署於3年前展開檢討，直至近月向業界透露初步建議，就薪金撥款基準，決定維持原有準則，並繼續容許機構自訂薪酬政策，不作任何變動。香港社會工作者總工會今聯同8個社福機構工會公開譴責報告，高呼「十年一檢 毫無進展」，反駁報告的數據以偏概全，未能反映業界實況。

批報告避重就輕數據欠代表性

社署於上周四（22日）與業界召開了兩場諮詢會。社總外務副主席張志偉指，署方在會上引述報告指，顧問公司向社福機構收集實際薪酬支出，再向現職員工了解其平均年資，最終收集了1,287份員工問卷，得出17種服務中，只有3種服務的估算薪酬支出，較撥款超出1%至3%，從而得出結論指，機構估算薪酬支出與社署以公務員薪級表（MPS）中點薪金撥款相若，建議維持現有撥款基準。

但張志偉批評，報告的數據欠代表性，避重就輕地隱藏人手不足情況，例如，顧問公司僅從現有146種服務中，收集其中17種服務的薪酬支出數據，且員工問卷的數量亦偏低。

近4萬員工 僅千人回覆問卷

他指，顧問公司向164間取整筆撥款的資助機構和其員工收集問卷，員工總人數為3.9萬人，但回覆問卷的人數只有1,287人，以此計算，回應率實際上只得3.36%，結論難以服眾。

張志偉又指，報告忽視了部份關鍵數據。在2017至2018年間，社福機構的員工離職比率為15.7%，完成合約和退休人士不包括在內。當中，行政人員有23%、專職醫療人員和醫療專業人員分別為17.8%和15.4%、社工為12%。而整體的職位出缺率為10.6%，當中以專職醫療人員人手最短缺，有12.9%。

逾半助理或照顧員起薪點低於公務員

業界亦出現同工不同酬情況。報告根據受資助機構提供的資料，發現有一半機構的助理社會工作主任（ASWO），其薪酬起薪點低於相應的公務員起薪點，另外55%機構的個人照顧工作員（PCW）和39%機構的社會工作助理（SWA）亦遇到相同情況。

但報告卻指，MPS在整筆撥款制度下，只是社署計算機構撥款額時採用的工具，並非用作薪酬標準，署方不要求，也不鼓勵機構按照MPS建立薪酬架構。

借設「包底機制」

張志偉指，前線員工薪酬被剝削，源於整筆撥款下，以中薪點撥款的制度，令機構被迫「睇餸食飯」換取財政上的「安全感」，顧問報告亦指出2019至20年度，有兩成機構因儲備高於25%而需退回撥款。他建議，社署應增設「包底機制」，鼓勵機構敢於長遠承擔遞增的薪酬開支，有助於穩定人手和確保服務質素。

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