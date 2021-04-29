【部門互片】

【本報訊】每年定期發表的審計報告引發一場角力戰，審計署最新報告指入境處調查假結婚個案耗時過長，需要改善。入境處隨即「戰狼上身」，罕有地深夜發稿炮轟審計署不懂刑事調查，破壞入境處專業形象；而審計署昨午亦回應，指有關部門應避免公開反駁報告。立法會政府帳目委員會主席石禮謙形容件事「唔係咁簡單」；曾任帳委會委員的公民黨主席梁家傑質疑有人要廢審計報告武功，削弱立法會監察行政機關功能。學者認為事件反映紀律部隊的實質政治權力有正在膨脹的危險。

審計署日前發表第76號報告書，對七個部門作出審查。關於入境處報告中，對出生與死亡登記、假結婚個案及婚姻監禮人計劃提出改善建議，其中審計署指入境署積壓了2,609宗懷疑假結婚個案，7.5%個案調查了6至11年仍未結案。其中一宗內地轉介的假結婚個案，入境處拖了六年仍然找不到疑犯，最後疑犯去世，涉案的兩名內地女子也沒被檢控。報告引述入境處回應稱會汲取經驗，改善調查假結婚個案的工作。

然而同日深夜11時50分，入境處突然高調發稿回應事件，表示會跟進對出生登記及婚姻監禮人計劃的建議，但對假結婚問題，卻罕有地嚴辭反駁，指每宗假結婚個案皆有其獨特性，嚴謹精密的搜證程序需時，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。」

石禮謙指如「空中交戰」

審計署至昨日下午回應，稱根據政府《財務通告第2/2020號》的規定，審計報告書提交立法會政府帳目委員會省覽至進行公開聆訊的一段期間，有關部門應避免公開反駁報告書所載結果，以確保公開聆訊能在公平情況下進行，暗斥入境處不守規矩。

帳委會主席石禮謙昨表示，兩個部門有如「空中交戰」，形容事件「唔係咁簡單」。他們會研究是否就報告進行公開聆訊，而基於政府和立法會互相尊重，召開聆訊前一般都不會談及報告內容。

曾任帳委會委員多年的公民黨主席梁家傑對「入境處長選擇在審計報告提交立法會後，公然以非理性方式對審計署長進行謾罵感到非常驚訝！」帳委會對審計報告展開聆訊，傳召官員到立法會文代，是體現行政機關向立法機關問責。他質疑入境處長不是獨斷獨行，「必定是有人有計劃矮化審計報告的憲政地位；一旦審計報告被廢武功，立法會對行政機關進行監察的功能自然被進一步削弱」。他要求特首作出澄清，並要求入境處長向審計署長道歉。

本報向特首辦查詢，結果由保安局回覆稱，已提醒入境處在立法會聆訊前避免公開爭辯調查的事項，聆訊前保安局不作進一步評論，對入境處應否道歉等問題則未有回應。

學者：暗示阿sir做嘢唔使你教

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，入境處公然無視及反映監管者的意見，潛台詞是「阿sir做嘢唔使你教」，反映紀律部隊的實質政治權力有正在膨脹的危險，暗示刑事調查的部門有某種超然性。

曾任入境處長的黎棟國卻為入境處辯護稱，不同部門之間有不同意見很平常，不同意又不說出來便等同默認。

資料顯示，審計署長及入境處長同為首長級薪級表第6點官員。但《基本法》訂明，審計署獨立工作，向行政長官負責。而《核數條例》第9條亦規定審計署長執行其職責和行使其權力時，不受任何其他人或主管當局指示或控制。