患有自閉症的14歲智障男童，5年前被發現於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今續研訊。案發前後負責跟進康橋之家申領殘疾人士院舍牌照的社署職員指，康橋之家於2011年規管法例實施後，一直未能按指示完成領取正式牌照的屋宇消防裝設要求，故多年來僅持有殘疾人士院舍豁免證明書繼續經營。而案發後為死者剖屍化驗的法醫則供稱，死者全身有25處裂傷及擦傷等外傷，與高處墮下脗合，而心、肺、脾等內臟出血是致命損傷。

本案墮斃男童梁子駿於2016年8月23日被發現倒卧葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷，大廈3樓是他入住的殘疾人士院舍康橋之家。

案發時在社署殘疾人士院舍牌照事務處工作、負責跟進康橋之家牌照申請的社署職員郭俊一指，根據2011年實施的法例，殘疾人士院舍必須申請經營牌照始可繼續營運，康橋之家亦有申請，但因其消防屋宇裝設未符合要求，故一直只獲社署發出的殘疾人士院舍豁免證明書。

法例並無指定完成改善工程期限或豁免續期次數

郭稱，一般豁免證明書有效期維持36個月，社署會向院舍發出改善工程的指示，以取得牌照。若豁免證明書到期仍未能符合要求，院舍可於到期前4至5個月申請續期。惟法例或實務守則均沒寫明限制續期次數，亦無要求指定完成改善工程的期限。社署會向提出申請的院舍提供資助，以協助盡快達至發牌要求。康橋雖然有向社署申請資助，惟多年來只維持申請和遞交文件的程序。

郭表示，案發當日得知墮樓事件後，曾到康橋了解，會見康橋的主管、當值保健員、助理及護理員，又隨機見過院友，查看出勤紀錄與更表。

稍後郭撰寫報告，提及死者父親年紀大，曾涉虐兒，母親則有精神問題。死者屬中度智障，有騷擾他人、發脾氣、撞門以及取去院友眼鏡等行為問題，需中度照顧者。他就讀陳南昌紀念學校，案發前曾回家渡假，返回康橋之家後，最終被發現倒臥後巷。無人看見他進入空置的房間，但有院舍職員懷疑死者打爛房間窗花，之後墮樓。

郭在總結部份指出，康橋之家符合人手要求，但建議院舍確保所有舍友安全，必須將沒人使用的房間鎖上。他事後向康橋發出警告信，指示該院舍就一些問題作糾正措施，包括要求院舍要為殘疾人士提供保健及照顧服務，協助他們進行日常生活及自理的活動，並確保由合資格員工為住客提供適當及足夠的照顧。

社署職員確認康橋人手安排 惟承認沒證據證明更表真偽

另外，由於相信事件與家居設計不安全有關，故郭亦要求康橋須確保處所室內裝置沒有危險。另外，院舍亦被要求在任何時間都有足夠人手和合適設施，保障殘疾兒童安全，並須設置配合兒童住宿和活動需要的家具及設備等。

在窗花和鐵絲網的方面，郭指由於康橋早已安裝，而根據2011年實務守則，對此並無硬性規定，故沒有就此向康橋作出建議。問到有關人手安排，郭同意有規定指中度照顧院舍每日朝7晚6期間，每40位舍友便須設有一名助理或護理員駐守，至於保健員或護士與舍友的比例則是1比60。康橋有90多名舍友，便須有3名助理或護理員。

代表家屬的大狀問，助理或護理員在指定時間內外出是否不符規定，郭指若外出是為了工作職責，則沒有違反要求，而他在巡查時查看更表，亦確認康橋人手安排沒有問題。惟他承認，更表由康橋提供，他沒有要求康橋提交員工巡房紀錄，也沒有閉路電視等其他證據支持。

早前有庭上證供提到，社署不容院舍將房門上鎖；郭否認，稱是康橋誤解要求，並指實際上是要求不要用鎖頭上鎖，以免有舍友進入房後遭人從外面上鎖，遇到危急情況時逃生無門。他指，若無人使用的房間，在打掃之後當然就應將門關上，「冇理由打開房門任由院友出出入入」。

2020年實務守則始表示鼓勵院舍加裝閉路電視

他亦提到，以往的實務守則確無要求院舍裝設閉路電視，但至案發後社署與業界商討，於2020年的新實務守則中已加入鼓勵院舍在沒有侵犯私隱情況下加裝閉路電視的內容。

郭表示，案發後社署向康橋發出的警告信中，有限令對方於同年9月14日前做妥改善措施，惟康橋後來回覆不能完全符合糾正指示，結果社署在11月正式撤銷康橋的豁免證明書，康橋不能再營運，成為首例。

家屬代表大狀問到，被撤銷院舍的經營公司，其股東、董事甚至老闆是否可以另行開設新公司申請牌照，郭指實務指示沒就此說明，社署亦不會對相關公司作出紀律聆訊。

死因裁判官關注實務守則有否對院舍的主管和助理員等人有學歷和專業能力要求，因本案有證據指主管在一年半時間便由助理員升任至主管。郭俊一回應指實務守則沒就此規管，但社署有提供訓練課程。

法醫指無證據顯示死者被人推下樓

死因研訊主任隨後傳召仁濟醫院急症室醫生李俊輝作供，他指死者梁子駿於案發當日下午5時09分送抵急症室，當時已不省人事，情況很差。梁的瞳孔擴張，無心跳或血壓，心電圖無法探測反應，昏迷指數是3，而正常人是15；其額頭和鼻有擦傷，下巴有5厘米長裂傷，左腳縮短並扭曲，胸及左盆骨有瘀傷，急救員曾為他進行心肺復蘇，惟送院後4分鐘死亡，致死原因是從高處墮下。

李醫生解釋，若人從高處墮下或受嚴重衝擊，均會令肢體變型，而死者左腳縮短並扭曲向內反，代表其盆骨和大腿骨有骨折。

法醫傅家俊則供稱，死者全身共25處外傷，頭、面、手腳、胸腹各處均有不同程度的擦損、裂傷或瘀傷。他又發現死者兩肺有數處深層瘀傷，心包前方有2厘米破裂，左心室有一處5厘米裂傷，腹部有少量血液，近脾臟位置有兩處裂傷，分別長3厘米和1厘米。傅認為死者直接死因是多處受傷，傷勢與從高處墮下脗合，致命原因是包括肺、心臟和脾臟裂傷和內出血。無證據顯示死者被人推下樓，或遭扼斃後推下樓。

案件已傳召所有證人，家屬一方下周一開始結案陳詞。

【案件編號：CCDI474/16】

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