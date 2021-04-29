【本報訊】酒吧、派對房間、卡啦OK等六類表列處所昨可復業，但條件是員工和客人須接種第一劑疫苗，並強制使用安心出行。蘭桂坊傍晚逾九成酒吧重開，但客人明顯較少，氣氛遠不及從前。有酒吧負責人表示，直至昨晚近10時仍無客人光顧，估計因客人不想打針所致。

營運兩年多酒吧的負責人Alex說，昨是首日重開酒吧，但至晚上近10時仍零客人。酒吧職員Merlina指，有客人向他們透露因擔心疫苗副作用及不想使用安心出行等，不願前來光顧，昨日生意只及疫情前約一成半。賴小姐與朋友到蘭桂坊食肆飲酒，她已接種第一針疫苗，直言打針只是履行社會責任。有酒吧員工估計短期內不會有太多客人光顧，反而一眾已經接種疫苗的食肆從業員或可以在下班後，到酒吧消遣。

業界轟政府大石砸死蟹

酒吧業協會主席錢雋永決定向已打針的市民派發100元消費券，鼓勵已打針年輕人消費。他批評政府全無考慮酒吧生存問題，形容客人要打針才能光顧，是「大石砸死蟹」。他指現時大部份已打針者均年齡較大，並非酒吧主要客源。他指轄下會員約500間酒吧，兩成員工抗拒打針，質疑員工若不打針，是否要全數解僱。

錢雋永又斥政府要求酒吧下載確認顧客已接種疫苗的應用程式，但iOS版本仍未面世，員工須用Android手機下載，批評政府欠缺後備方案，質疑使用其他系統的業界「係咪冇得復業？」

此外，記者到旺角區的卡啦OK「Neway」及「Red MR」，Neway職員向記者表示須掃安心出行及出示針卡方可進內，更透露由早上10時半到下午2時只有數名客人，場面極為冷清。周小姐與男友特意到Red MR唱K，因未打疫苗而遭拒絕。周小姐批評政府借有關場所「試水溫」，繼而擴展其他場所亦需打針才可進內，「政府強迫市民打針，變咗剝削自由。」

香港派對場地協會會長林漢然指，業界主要做預約生意，大部份客人是年輕人，當中很多都抗拒打針。他透露其公司暫時未有任何預約生意。

位於灣仔的濠江麻雀娛樂公司昨日復業，由於麻雀館獲豁免，客人毋須打針，「雀友」絡繹不絕。