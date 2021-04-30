教育局3月時曾宣佈，若教職員已完成接種兩劑疫苗，有關學校可於14天後向局方申請恢復全校半日面授課堂，教職員亦可豁免每14天一次的病毒檢測。惟計劃推出至今，中小學反應未算熱烈。局方今向全港學校發通告，要求學校提交教職員接種疫苗的現況。

教育局今（30日）向全港學校校長發通告，重申學校教職員已獲界定為疫苗接種優先組別。局方續表示，由於有立法會議員於財委會審核本年度財政預算案的特別會議上，向局方查詢全港學校教職員接種疫苗的概況，故希望各校提交相關資料，並於5月中前交回。翻查資料，有關問題由自由黨立法會議員邵家輝提出。

明言教師須盡快接種

參考通告附件，學校須向局方提供已完成接種兩劑疫苗、已完成接種第一劑疫苗、已預約接種第一劑疫苗、有意接種疫苗、無意接種疫苗及不願意披露其意向共6個選項的數字。不過，選項中沒有不適宜接種此一選項。

局方續稱，「社會大眾及不少家長均期望教職員以顧己及人的態度，主動接種疫苗，以保障校園內的師生，展現承擔的精神，攜手全力抗疫」，明言除非身體狀況不允許，否則希望各位教職員盡快接種。

籲「珍惜這得來不易的機會」

局方又稱，政府已宣佈各接種中心將運作至9月底，其中接種BioNTech疫苗須在8月底前接種第一劑，才能確保在9月底前接種第二劑，「由於接種名額有限，請各教職員務必立即行動，盡快預約，珍惜這得來不易的機會」。

教育局補充，截至2021年4月30日，共有1,720所學校申請安排全校學生回校上半天課，包括約870所幼稚園及300所中小學，其餘為補習學校。局方又稱，通告所收集的數據只用作了解教職員接種疫苗的一般情況，故「不需要提供太多細項」。

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