【本報訊】根據《基本法》，審計署於政府內「獨立工作，對行政長官負責」，外界對審計署認知明顯較低，每年只有在發表報告時才聽到該部門名稱，但其實部門首長、即審計署長屬特區主要官員之一，須由中央任命，而以審計署長針對政府部門的衡工量值審查報告，會交立法會帳目委員會討論，以往政府曾發指引，要求相關部門首長避免公開反駁審計報告，2011年時審計署報告也曾指入境處積壓假結婚個案，當時入境處也未有反駁。

政府須就報告建議滙報立會

部門網頁介紹「審計署署長的任務」中指出，署長為特區政府之外部審計師，享有廣泛權力，可查閱政府部門紀錄，毋須聽命於任何人或機構或受其控制。

不過審計署報告亦非最終結論，因報告會交予立會帳委會研究，並在有需要時由委員會邀請政府官員及其他負責人員出席公開聆訊，提供解釋、證據或資料，而政府亦要就審計署報告建議向立會滙報進度。

根據政府內部指引，有關局長、部門首長等應避免公開反駁審計報告，亦提醒應在處理審計署查詢時，確保最初階段已真誠回應和澄清疑點，並準確和妥善反映相關事實；以及應正面和積極回應審查工作，視為可改善部門運作和管治、彌補不足及糾正不合規情況的機會。

事實上入境處在今次審計報告中，處長是同意審計署建議，又表示會進一步檢視個案及吸取經驗，尋求改善日後調查懷疑假結婚個案的工作，早於2011年，審計署曾審查入境處執法科運作，當年亦同樣指出假結婚調查問題，包括個案嚴重積壓，入境處未有反駁，反稱會積極跟進建議。