23歲女學生楊泳茹早前承認藏有過百支汽油彈，為反修例運動已知案件中撿獲最多汽油彈及半製成品的案件，今日被判監三年兩個月。她早前親筆向法庭寫下陳情信，信中自言越是求知，越覺得社會充斥不公不義，最終犯下本案。她又有感而發，「對整個社會而言，最大的損失，是失去信任」。對於還柙多時令家人擔心，她感到悔疚；惟她同時明言不會請求法庭輕判，明白長時間監禁無可避免，只能承擔刑責，「這是我當守的道，必修的行」。她在信中結尾特地勉勵同路人：「倉底夠人，好好保護自己，努力生存！我喺入面等你哋寫信畀我。」

楊泳茹陳情信全文

法官閣下：

感謝你願意費神閱讀我的心聲，與其說是求情，倒不如說是自述書。我明白控罪嚴重，法庭必須判處長時間監禁，別無他選。因此，我自己不作任何請求輕判的表述。如今，唯一可做的是主動承擔刑責，生於如斯世代，作為一個充滿天真「傻勁」的人，這是我當守的道，必修的行。故此，我會毫無怨恨地接受。

還柙的十八個月，家人、朋友和師長對我不離不棄，懲教職員亦對我關懷備至，人生「留白」日子中，有幸遠離煩囂，重新省思，自身、家庭、社會……一度迷失，被仇恨、憤怒和絕望支配，實屬可悲。反而今次經歷，令我重拾本真，終於走出困局，得到心靈上的自由。

在此，我希望向家人致歉。成長於溫暖家庭，本應以自身努力向上流動，過著幸福平淡的小日子。然而事與願違，越是求知，越覺得社會充斥不公不義，空有一腔熱血而欠缺智慧下，犯下本案。父母雖面臨沉重的生活及精神壓力，卻一直未有放棄我，一人犯案，卻連累全家。友人曾告知，家中房門長期關上，父母看見空蕩蕩的房間，歡聲笑語不再，不免傷心失落，而我只能隔著獄中探訪室玻璃安撫他們。服刑期間，有一大段日子無法陪伴在側，受著這種愧疚和良心責備，我想，這是上天給我最大的懲罰。

這場社會運動中，幾乎每個牽涉其中的人都是受害者，失去健康，失去自由，甚至失去性命……而對整個社會而言，最大的損失，是失去信任。法庭並非討論政治的地方，而我只想指出一點——大時代中，多數人都在糾纏爭鬥中走向兩敗俱傷，卻無力打破困局。不少同道，在類近我們的年紀，便要承受這份世間無奈，令人傷痛。除了接受，我們別無他選，但，我仍希望以自身經歷鼓勵同道，要以溫柔，良善和堅定的心去面對一切未知。這條受苦而邁向成長的路上，我一直和你們同行，我們都不孤單。

監禁、失去自由，是可怕的，但最可怕的是，連自己也放棄了自己。若果說「案發後，被告測量師夢碎，前途盡毀，失去對未來憧憬」，未免過於煽情和悲觀。誠然，我面臨人生中巨變，但，亦是令人變得成熟睿智的磨煉。未來，有家人朋友，有學業事業；還有夢想和希望。不必為我傷心或擔心，我定必以更好的面貌和各位再次相見。

以上是我的陳情。再次感謝法官閣下和一直陪伴我的法律團隊，衷心祝願各位身心康泰，幸福快樂。

被告人

楊泳茹

17.4.21

有需要用時就share啦，係最後一件我可以為大家做到嘅事。

希望係咁嘅形勢之下，畀到少少力量大家。

留一口氣，點一盞燈，有燈就有人。

念念不忘，必有迴響。共勉之。

And 倉底夠人，好好保護自己，努力生存！

我係入面等你地寫信畀我<3

WY.

19.4.21

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