【本報訊】正當以為第四波疫潮接近尾聲，傳染力更強的變種病毒已悄悄殺入社區。一名居於東涌映灣園第11座，未有外遊紀錄的39歲菲傭確診染疫，隨後被驗出帶有N501Y及E484K雙重變種病毒基因，源頭不明，由她照顧的10個月大女嬰亦確診感染。當局指是本港首宗本地確診感染變種病毒無源頭個案，認為情況嚴峻，決定將全幢大廈400戶居民撤離及隔離檢疫21日，有專家指雙重變種病毒傳染性強，恐引爆第五波疫情。

被驗出帶有N501Y及E484K變異病毒株為一名菲傭，她2019年來港工作，一直未有離港，衞生防中護中心正調查她在港時間及行蹤。衞生防護中心總監林文健及傳染病處首席醫生歐家榮到東涌映灣園視察，林文健指，今次是首宗本地確診感染變種病毒未找到源頭的個案，全幢居民都需要撤離檢疫21日，確診外傭曾到過地方亦會發出強制檢測令。

該外傭與兩名僱主及一名10個月大女嬰居住，三人被列為密切接觸者，經檢測後發現女嬰亦確診。其僱主是一名心理學家，於旺角全邁進心理學中心工作，本月14日最後上班，他曾於本月26日回中心；女僱主則是一名教師，在東涌靈糧堂秀德小學教4B班，二人學校學生、同事等可能要檢疫。

專家：第五波一觸即發

歐家榮表示菲傭本月23日開始咳嗽，26日向屋苑的私家醫生求醫，翌日到東涌北公園的社區中心檢測，之後被驗出帶有N501Y及E484K變異病毒株，前日已被安排到北大嶼山醫院再做檢測，昨日確診，列源頭不明。

歐家榮指該女傭潛伏期間曾到過的聖多默宗徒堂參加崇拜，並會領唱詩班，所有同場人士都會檢疫隔離，同場14名詩班員亦已尋獲。

菲傭平日主要在家中做家務及照顧女嬰，曾在潛伏期內多次到富東街市買餸，而她假期時曾到文東路公園休息，並與兩名朋友除下口罩進食，又到東薈城買外賣以及到訪映灣園fusion超級市場，該名菲傭到過的地方均會被列入強制檢測公告。

政府於昨晚7時刊憲，指東涌映灣園悅濤軒第11座居民需留在其處所並接受強制檢測，不少居民得悉消息後趕回屋苑。約晚上10時許，多輛旅遊巴駛至現場，相信用作接載居民撤離檢疫。至深夜11時，多名需要做檢疫的居民通知友人前來接走家中貓狗等寵物。

居民鄧先生坦言擔心變種病毒，稍後會按指示到樓下進行檢測，「始終都要做，唔知自己有冇中招嘛」。他指自己並不認識確診外傭，「都唔知佢住邊層，唔知佢喺邊度惹番嚟」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，相信變種病毒已由本月開始流入社區，隱形病人導致社區出現第二代傳播；雙重變種病毒的傳染性高達五成，令疫苗效用最少減半，隨時一觸即發引爆第五波。呼吸系統專科醫生梁子超表示，相信病人感染南非變種病毒。

本港昨新增15宗確診個案，全為輸入個案，其中13宗於本月20日由尼泊爾乘坐航班RA409抵港，有兩宗帶N501Y變異病毒株，餘下兩宗則從印尼及印度抵港。因應收緊後的熔斷機制，政府將延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港的措施，並由五月一日凌晨零時起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港及禁止相關人士從該些地區轉機到港，為期14日 。

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