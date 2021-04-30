天文台表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增6個名字，分別為「銀杏」、「竹節草」、「藍湖」、「樺加沙」、「天琴」及「洛鞍」。新名由5個國家提出，分別取代舊名「玉兔」、「利奇馬」、「法茜」、「海貝思」、「北冕」及「巴蓬」。

新增的名字中，「銀杏」由中國提出，和越南提出的「竹節草」一樣代表植物；老撾提出的「藍湖」是當地一個湖泊、「洛鞍」代表燕子；菲律賓提出的「樺加沙」意思是快速移動；日本提出的「天琴」則代表天琴星座。世界氣象組織轄下的颱風委員會於第53屆會議中通過採用上述新名字。

按照慣例，造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋會被除名。超強颱風「玉兔」於2018年吹襲塞班島期間，造成至少兩人死亡及130人受傷，「玉兔」在菲律賓北部引發山泥傾瀉和水浸，造成最少20人死亡。

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