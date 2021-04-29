習近平近日的南訪行程很奇怪。到了海南，卻不是真身出席博鰲論壇，只是作視像講話，而是登上南海艦隊的戰艦，連海南雞飯也沒吃（黨媒並沒提及）就轉至廣西南寧，到桂林參觀壯族文化及到全州縣的紅軍長征湘江戰役紀念園參觀，講了一番耐人尋味的洩氣說話。

他說，湘江戰役是紅軍長征的壯烈一戰，是決定中國革命生死存亡的重要歷史事件。紅軍將士視死如歸、向死而生、一往無前，靠的是理想信念。為甚麼中國革命能成功？奧秘就是革命理想高於天，在最困難的時候堅持下去，這樣才能不斷取得奇迹般的勝利。我們對實現下一個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興就應該抱有這樣的必勝信念。困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰。

甚麼是湘江戰役呢？1927年起中共改為採取武力奪權策略，組建自己的軍隊，在偏僻山區（多是省與省間交界地區）建立多個軍事割據的根據地，其中最大的一個是毛澤東佔據及開拓的江西井岡山根據地，原來位於上海的中央領導及機關陸續遷入，地盤不斷擴大，習慣上稱之為中央蘇區，1931年在此建立「中華蘇維埃共和國」，設有政府機關、議會等組織，高峯期共管轄21座縣城、面積約五萬平方公里，人口達250萬。

對中共明目張膽的軍事割據，當時的國民政府當然不會容忍，不斷派軍圍剿。到1934年底，國民政府派出百萬大軍包圍中央蘇區（第五次圍剿），中共試圖突破包圍，挺進貴州，在山區躲避政府追擊。可是，他們到達湘江這條從廣西流入湖南的大河時，遇到政府痛擊，全軍近九萬人只得三萬多人突破封鎖線撿回一命，其餘葬身湘江，江水都被染成紅色。事後當地村民說：三年不飲湘江水，十年不吃湘江魚。可見其慘烈！

以絕境勉勵幹部似有所指

由此可見，這是紅軍長征首場大敗仗，令中共幾陷絕路。有外媒解讀，習近平這番話可能透露他陷入內外交困的心情，除美國壓力外，近期他的最大挑戰應該是今秋可能舉行的中共十九屆六中全會，屆時會決定他能否永續。問題是，若只是個人有感而發的說話，官媒斷不可能公開報道出來。

按中共宣傳及組織紀律，領導人行程固然精心設計，如何報道，甚至他們一字一句都要細細斟酌。習這番話被公開報道，應該旨在告訴全黨上下要心存百年目標中華復興的理想，要不畏困難堅持下去。問題是，還有兩個多月就是中共建黨100周年，中共的大內宣大外宣都說形勢一片大好，習近平不斷強調要有四個自信（道路、理論、制度、文化），在內部會議更認定東升西降（上海復旦大學黨委成員周曄在最近一次會議發言稱，習近平去年年底敦促官員們「認清東升西降的大趨勢，中國之治和西方之亂的鮮明對比」），又在今年兩會表明平視世界，經濟表現又被說成非常亮麗，甚至全國都已脫貧，卻在此時以如此重話訓誡全黨？難道，在戰狼及大內宣大外宣的表面風光之下，中共正面對很多不為外人所知困難，甚至是像湘江之戰的紅軍那樣，陷入絕境？

困擾習近平的國內問題，無非就是他的政治理念能否永續，經濟發展能否持續發展，很多迹象顯示製造業在空洞化，人口在減少兼急速老化，東北、深圳等地人口淨流出，消費增長放緩、地方債務龐大等，都是極大的內憂。但更大危機來自外部環境急速惡化。在戰狼外交思維下，幾乎到處點火，如今因為新疆及香港問題連歐洲也交惡，日本首相菅義偉訪美後，韓國總統文在寅也將在5月訪美，美日台關係近日也在急劇升溫，美英法德的航母及戰艦紛紛來到南中國海等，都顯示美國的圍堵已經成形，甚至加強對中國的高科技制裁和限制，北京才迫不及待提升與俄國的關係。

外界無從斷言習近平因哪個具體問題而突然有此危機感，要向全黨講這番令人費解訓話，但可肯定，中國面對的困難、中共面對的危機，遠比外界想像的嚴重！

潘小濤

資深傳媒人