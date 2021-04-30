雙變種病毒襲港，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向《蘋果》表示，早前確診、居於堅尼地道8號Kennedy Terrace的菲傭，感染的變種病毒也屬雙變種，即同時帶有N501Y及E484K基因變異，即現時流入本港社區的4宗變種病毒個案，包括居於佐敦伯嘉士大廈的印裔男子及其女友，及昨晚確診、居於東涌映灣園第11座的菲傭，全部感染帶N501Y及E484K基因變異的雙變種病毒。許表示，因居於Kennedy Terrace的菲傭據報沒有周圍去，目前估計可能是印裔男於本月初走入社區後，製造隱形傳播，令居於東涌的菲傭受感染。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時變種病毒已在社區出現第二代傳染，若昨晚確診的東涌菲傭所感染的嬰兒，也證實帶變種病毒，則會造成第三代傳播。

衞生防護中心早前表示，居於Kennedy Terrace的菲傭感染的變種病毒帶有N501Y變異基因。許樹昌表示，衞生防護中心經進一步基因排序發現，該菲傭感染的變種病毒同時帶有N501Y及E484K基因變異。

料東涌菲傭染南非變種

本港首宗流入社區的變種病毒個案，是29歲居於佐敦伯嘉士大廈的印裔男，之後其女友也確診，兩人也感染雙重變種病毒，即帶有N501Y及E484K基因變異；昨晚確診、居於東涌映灣園第11座的菲傭感染的變種病毒，也同時帶有N501Y及E484K，即現時4宗流入社區的變種病毒個案，也屬雙重變種病毒。

許樹昌表示，帶N501Y及E484K基因變異的雙重變種病毒主要屬南非或巴西變種病毒；印裔男、其女友及居於Kennedy Terrace的菲傭的雙重變種病毒都屬南非變種，而東涌菲傭帶有的雙重變種病毒，很大機會也屬南非變種病毒。

東涌菲傭感染時間與印裔男進入社區時間脗合

現時因居於Kennedy Terrace的菲傭入院後已有IgG抗體，相信10日前在菲律賓已受感染。印裔男於4月9日進入社區，相隔一個潛伏期14日即4月23日，昨晚東涌菲傭個案於23日病發，時間上脗合，可能兩宗個案有間接關係。

許表示，科興及復必泰疫苗對南非變種病毒有中和抗體作用，市民應盡快接種疫苗。

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