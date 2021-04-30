前民政事務局政治助理黎穎瑜於今年1月中，突然以返回新加坡照顧家庭請辭。不過今日港府公佈，黎穎瑜未來3個月會有3份外間工作，包括擔任香港電台節目主持。由下月擔任音樂兒童基金會項目顧問，6月起再擔任中華國術總會共同作者和編輯，7月更會成為香港電台第二台節目主持。

今年1月中辭官的黎穎瑜，曾在社交網站向部份朋友交代，丈夫於新加坡土生土長，因為她才在港定居多年，而現時丈夫已返回新加坡，考慮到兒子年幼需母親照料，她決定請辭。

然而事隔僅3個多月，前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會，就批准黎穎瑜3份外間工作，包括明天開始成為音樂兒童基金會項目顧問，6月開始又擔任中華國術總會共同作者和編輯，到7月起就擔任香港電台第二台節目主持人。

根據當局披露，黎穎瑜會為中華國術總會編撰關於嶺南洪拳書籍，而為音樂兒童基金會擔任項目顧問期間，就會製作紀念基金會8周年的書籍和影片，至於在香港電台擔任節目主持，則會分享受訪人士講述追尋夢想勵志的故事。

黎穎瑜接受傳媒訪問時，指負責的港台節目名為《夢想啟航》，受訪嘉賓身處世界各地，她會在新加坡錄音及視像訪問後傳返香港。

現年44歲的黎穎瑜早於2013年、前特首梁振英年代加入港府，於政府出任勞福局局長政治助理，此前曾在與梁振英關係密切的齊心基金會擔任副行政總裁，亦曾於智經研究中心擔任研究經理，之後獲晉升為政策倡議總監。此外，她亦擔任過理大和港大專業進修學院講師。

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