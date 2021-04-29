【本報訊】近年多位入境處長的仕途均平步青雲，前處長曾國衞獲破格委任為政制及內地事務局長後，副處長區嘉宏即升任為處長，並獲委任為港區維護國家安全委員會成員。區嘉宏在仍未「坐正」時，已向中央表忠，曾在接受中央台訪問時聲言會防止「不受歡迎」人士入境香港。

稱會防「不受歡迎」者入境

53歲的區嘉宏在1988年加入入境處，之後屢獲晉升。本報曾報道，特首辦主任陳國基任職入境處長期間，由其妻子任校長的將軍澳張沛松紀念中學，屢次獲入境處高層撐場，如2016年該校舉辦的「青少年科藝嘉年華」，時任首席入境事務主任的區嘉宏親自率領入境處樂隊到場表演。同年，區嘉宏升任助理處長，2019年再升任為副處長，去年7月更獲委任為入境處長，同時成為港區國安委成員。

區嘉宏未「坐正」便在去年5月底接受央視訪問，聲言會防止「不受歡迎、訪港目的可疑的人士」入境香港。他上任後亦多次表態支持中央，曾經形容港版國安法是「中央對香港嘅愛」。早前有傳媒披露，入境處在他上任後即在內部新設「國安組」部門，而香港外國記者協會則去信入境處投訴指，有大量外國記者申請簽證或續期時被拖延。

有分析指出，回歸後入境處深得中央信任，多位處長離任後均可更上一層樓，包括李少光、黎棟國先後出任保安局長、白韞六出任廉政專員、陳國基出任特首辦主任，而曾國衞更在任內獲委任為政制及內地事務局長。