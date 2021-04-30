去年警方禁止維園六四燭光集會，惟支聯會及大批市民堅持到維園紀念，其後支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、多名常委以及壹傳媒集團創辦人黎智英等24人被控煽惑他人參與未經批准集結罪，以及參與一個未經批准集結等罪。其中朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴五人早前透過律師表示擬承認參與未經批准集結罪。區域法院法官陳廣池今開庭處理，其中四人維持認罪答辯，而朱凱廸則表示仍在考慮中。控方讀出四人承認案情，法官將4人收押至下月6日判刑。

黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴今早承認明知而參與未經批准集結罪。控方申請將四人的案件合併，獲法官批准。控方遂向四人讀出承認案情。法庭最終將四人還柙候判，包括原本獲准保釋的梁凱晴。

梁凱晴首遭還柙 黃之鋒庭上高呼：唔好俾世界改變自己

黃之鋒於散庭前向公眾席高呼：「我哋改變唔到世界，但可以唔好俾世界改變自己。」

而身為觀塘區議員的梁凱晴，今次是首度遭還柙。她昨日在fb貼文，自言早前與友人探望47人案正在還柙的朋友，離開的時候忍不住哭出來，「畢竟我對外無論是家人抑或朋友，只會展現倔強的一面。而當刻忍不住哭，可不是我預視自己將會有同樣的情況，而是看到太多認識的人進去了，不禁悲從中來。」

她又憶述一名友人在47人案後發訊給她，說看了張舊照片，「發現現在只有我還在外了，所以傳來慰問」，她看過照片後也不勝唏噓，「而家我就係死剩種喇。在2019年前有多少人會想像過身邊的人會一個又一個入獄？欲加之罪，何患無辭？」

不過，她又說：「對於將來我還是樂觀的。不同的種子經已撒下，只等我們去灌溉。」她今早臨入法庭前再於fb發文謂：「感激各位家人、好友、同事同旁聽師到場支持。有大家一路同行，我並不孤單。」

法官指示控方毋須讀出「五大訴求缺一不可」等政治口號

控方讀出承認案情時，指當日維園聚集人士曾喊出「五大訴求 缺一不可」、「撐自由 愛香港」等口號。法官陳廣池隨即打斷控方發言，認為相關政治口號與本案無關，控方毋須複述。控方同意，並表示只會讀出與「六四」集會有關的口號。

根據控辯雙方承認案情，蔡耀昌代表支聯會就2020年6月4日的六四悼念活動，向警方申請不反對通知書。惟衞生署指當時新冠肺炎確診個案急劇飆升，市民應保持社交距離，降低感染風險；若舉行大型公眾集會，亦難以實施量溫度、8人限聚等防疫措施，故不建議舉行公眾集會。

警務處處長於同年6月1日發出反對集會通知書，指當時正實施第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，即於5月22日至6月4日期間不可多於8人聚集；況且新冠肺炎傳染性極高，若多人聚集會增加感染風險，嚴重危害公眾安全，故拒絕支聯會的申請。

至6月4日，警方及康文署於維園內及附近設立揚聲器，分別提醒公眾不可違反8人限聚令，並警告市民不要參與未經批准的集結。康文署亦以疫情為由，關閉維園內的足球場，又以鐵馬圍封整個維園。

控方指當晚約2萬人身處現場

當日下午6時25分，有市民開始於維園內的噴泉廣場聚集。未幾李卓人引領約100人由噴泉廣場前往足球場，其間有記者跟隨其後。約15分鐘後，朱、梁、岑亦進入維園內。當李卓人及其他人走近足球場時，有人拉開封鎖球場的鐵欄，好讓公眾入內。

約於晚上7時04分，李卓人及約400名群眾仍留在足球場內，其後人數更逐漸增加，大部份人身穿黑衣及手持蠟燭。各被告亦同樣坐於球場內，朱當時身穿白衣，而梁及袁則身穿黑衣，三人均手持蠟燭，身旁有白花，旁邊有多人呼叫政治口號。

其後梁及朱分別接受記者訪問，亦有市民與梁及岑合照。約晚上8時，李以揚聲器呼叫「平反八九民運」等口號，眾人均支持附和。朱、黃、袁將白花遞給李卓人，其後朱及袁又將白花置於地上。此時約有2萬人於現場聚集。

其後李卓人主持集會，包括靜默、播片、朗讀宣言及唱出「民主會戰勝歸來」等歌曲。約晚上9時，朱離開維園。由於當晚大批人士出入維園，導致附近交通受到阻礙。而各被告明知而參與未經批准集結，亦有公開片段拍攝到案發時的情況。

辯方指今次是首個因疫情而被禁止的公眾集會

代表所有被告的資深大律師夏偉志求情表示，本案為首宗因疫情為由而被禁止的公眾集會。本案沒有任何人使用或鼓吹使用暴力，整場集會均是和平及有秩序進行。而眾被告案發時一直位於公園內，為公眾帶來的不便相比起同類案件不算嚴重。警方是基於公眾健康等考慮反對集會，而眾被告由頭到尾均戴上口罩，未有證據顯示他們曾脫下口罩，故被告並非完全沒有理會警方的反對理由。

辯方續指，過往同類案件只會被判處罰款或感化令，雖然現時情況稍為改變，但亦有案例顯示即使涉及暴力，亦只是判處緩刑，希望法官從輕發落。另外，本案於過往數月一直懸在眾被告頭上，四名被告均為聰明、受過高等教育的年輕人。被告雖然會就爭議性話題向公眾發聲，但他們只是真誠地為大眾爭取福祉，更特別指出身為區議員的袁嘉蔚為人文靜有禮，深受居民愛戴。

夏偉志強調，除非別無他法，否則文明社會不應將四位才華洋溢的年輕人送入監牢，希望法庭先為四人索取社會服務令報告。惟法官表明本案不適合判處社會服務令，夏偉志聞言遂指，若法庭判處監禁，望可判處短期監禁或緩刑。

朱凱廸改稱需時考慮是否認罪 押後處理

朱凱廸則透過代表大狀表示，仍需時考慮是否認罪，要求將案件押後再訊。法官遂將朱的案件押後至6月11日，與其餘未認罪的被告一同再訊。朱因涉違反國安法，仍須繼續還柙。

朱凱廸今早精神不俗，於被告欄內向觀眾席方向打眼色。代表朱的資深大律師夏偉志表示，朱仍然在考慮答辯方向，故申請押後案件，獲法官批准。散庭後，朱從被告欄走進羈留室，多名旁聽人士高呼：「撐住呀！」「我哋掛住你呀，廸！」

【案件編號：DCCC865、876、885、890、892/20】

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