休班警去年8月在港鐵太子站偷拍女士裙底，詎料事主原來是同屬警隊的高級女督察。休班警當場被擒，及後更删去手機內相片，企圖毀滅證據。他早前承認遊蕩及妨礙司法公正兩罪，辯方指被告於2019年社會運動期間身處前線，面臨沉重壓力，又被朋友孤立，兩面受壓下沉迷色情網站，現正接受心理輔導，再犯風險低，希望裁判官運用酌情權，不要判被告入獄。裁判官陳慧敏今判刑時則指，偷拍裙底罪行越來越猖獗，須判處阻嚇性刑罰，最終判監兩星期。

被告吳世平（28歲）承認遊蕩導致他人擔心罪。裁判官早前索閱被告的社會服務令報告，辯方今進一步求情指，被告首次犯案，認罪令他失去工作，幸獲家人支持，且已向心理學家求診，再犯機會低。而報告內容亦非常正面，建議被告接受服務令，希望裁判官運用酌情權不判被告入獄，而以服務令代替。

裁判官陳慧敏則指，被告身為警察，知法犯法，應判處阻嚇性刑罰。對於辯方指被告沒有利用其警察身份犯案，陳官早言明若被告以警察身份犯案，便屬加刑因素，現僅將本案當作一般市民偷拍裙底案件處理。

辯方大狀又指，2019年發生社會運動，被告以前線人員身份參與，曾獲嘉獎。被告卻因其警員身份而遭朋友孤立，且同年又與女友分手。被告兩面飽受壓力下，用上錯誤方法紓發壓力，工餘時間沉迷色情網站。被告事發後接受心理治療，才知悉自己如何走向墮落。

辯方又指事主所穿的裙很長，「乜嘢都影唔到」，沒構成心理壓力。陳官聞言立即表示反對，直指偷拍過程已令事主驚慌。辯方再指以往同類案件中，其他被告都有刪除照片，惟僅控告遊蕩或有違公德行為罪，質疑今次「點解被告係差人就要加多一條妨礙司法公正罪」。辯方指被告明知認罪後果嚴重，仍選擇認罪，足見真誠悔意。

陳官最終指，隨著手機使用普及，偷拍裙底的行為越來越猖獗，故須判處阻嚇性刑罰，判被告入獄兩周。

被告被控於去年8月25日在港鐵太子站A出口扶手電梯的公眾地方遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益，並且在太子站員工室內意圖妨礙司法公正，删除描繪女子X裙底的照片。

辯方早前求情指，由於女事主貌似被告前女友，故被告一時衝動，情不自禁犯案。裁判官聞言質疑，若事主貌似被告的前女友，被告理應拍攝事主正面而非裙底。辯方解釋，被告當時情不自禁，難以理解自己的行為，又謂事主當時身穿的裙子長及足踝，所拍攝的照片亦模糊不清。

【案件編號：WKCC304/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）