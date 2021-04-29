早前審計署發表報告，質疑入境處長期未完成處理2,237宗懷疑假結婚個案，其中167宗更分別調查了6至11年都未完成。結果，入境處竟高調反擊、駁斥，指個案不能「一同而論」，甚至說：「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。

審計署的確特別提到兩宗個案，指經大陸部門轉介後超過六年，因男疑犯去世而令涉假結婚案的兩名來自中國大陸的女子，在「證據不足」下未作檢控。這說明的問題是甚麼？就是有兩人經大陸方面的記錄，證實是重婚與假結婚，可是因為男疑犯去世，就無法把這些假結婚者繩之於法。

雖然我們無法得知案件詳情，可是以常理而言，由於無法起訴，即無法證明該案屬假結婚，亦因此無法取消他們以假結婚來港達成的「家庭團聚」，亦因此無法把涉案者驅逐出境，這不是入境處更應該關心的事情嗎？就當大家不懂「刑事調查」好了，我們只需要知道結果——如今的法律之下，究竟是否能「堵塞漏洞」，阻止他人藉假結婚去取得香港永久居民身份呢？

假結婚無法制止，究竟是入境處執法出了問題，還是法律上有漏洞？如果是前者，入境處當然要負責；如果是後者，入境處則是否應該要求政府修法，而非反駁審計署？何況，審計署更提出數據，如指根據入境處自己的監督查核指引，其助理首席入境事務主任，須每星期突擊檢查兩宗隨機抽選的個案，但2019年的記錄顯示，只抽選了18宗個案作出突擊檢查；全香港每年如此多人結婚申請家庭團聚，一年才突擊檢查18宗，這數字用任何標準來看，都是少之又少，那麼入境處還憑甚麼去質疑別人的批評？

事實上被揭發假結婚者，已屬真實個案的冰山一角；而能夠成功檢控的數字，就更加少之又少。對這方面有經驗的朋友當知道，除了假結婚特別是中港的個案，有更多非法入境者，利用雙程證與其他旅遊的簽證，在香港非法從事工作，原因就是相關法例在取證上有一定的困難。入境處如果認為現行法例的執行有困難，不是應該要求政府修例，又或者加強與中國大陸有關部門合作，而非反罵審計署嗎？入境處處長公開攻擊審計署，這對入境處的專業形象損害，不是比起「執法不力」更大嗎？

消滅反對派並沒改善施政

在入境處「反擊」審計署之前，早前就入境條例修訂中，給予入境處處長過量的權力包括禁止港人離開香港，保安局又攻擊大律師公會的法律意見為「未能反映事實，引起不必要的誤解而感到失望」，甚至近來更不斷攻擊質疑者為「失實描述」、「刻意抹黑」、「蠱惑人心、製造社會矛盾」；然而攻擊了一大輪，最後條例在保皇黨護航下通過之後，保安局又竟然突然「如夢初醒」，又忽然聽得明各個團體的意見，說政府會向立法會提交附屬法例，去訂明入境處處長的新權力，「只適用於入境航班」了。然而，保安局接受了意見，仍然要「死雞撐飯蓋」，繼續攻擊質疑者「引起恐慌」——好好地接受意見與批評，真的那麼難嗎？為何偏要死不認錯呢？

香港目前的問題，就是擁有權力者，永遠死不認錯；而且即使接受批評，也不會認真解決自己的錯誤。例如早前特首林鄭月娥，對三個月內四次出大錯的華大基因，竟說「懲罰須顧及抗疫能力」，卻從沒有問過，正是政府這種選擇執法，對無權勢的市民就嚴刑峻法，對有權勢者就輕輕放過包容的手法，才是政府公信力新低、民望繼續插水下跌的原因。說到底，還是那句「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」——沒有反對派監督的政府，不但沒有改善效率，而是繼續出錯，甚至是錯得更多，錯得更徹底，然後連修正的機會都錯過了，完全敵視監督與批評，最終害死全香港。

林忌

時事評論員