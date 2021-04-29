【本報訊】前年9月8日市民在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，惟活動中途被腰斬，其後港島出現警民衝突。兩名青年當日在北角遭防暴警搜出雷射筆及噴漆，各被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪。案件經審訊後昨裁決，裁判官王證瑜指警員查問被告前沒履行職責施行警誡，兩人當時裝束並非典型示威者，控方專家測試亦難證明涉案雷射筆的殺傷力；由於未能證明二人有傷人意圖，裁定兩男脫罪。

兩被告周子健（20歲）及賴灝亨（20歲）被指於炮台山攜有一個能發出雷射光束的裝置。賴另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他保管或控制一罐噴漆，意圖損壞別人的財產。拘捕兩被告的警員供稱，當日巡邏時見被告突然急步走，於是上前截停，從次被告背囊內搜出證物，最終宣佈拘捕二人。

警作供遺漏細節多

辯方在審訊時反對控方將被告承認使用噴漆的口供呈堂，因警員查問被告前沒施行警誡。王官裁決時提到，警員查問前應施行警誡，惟警員卻沒履行職責。當警員於庭上複述被告的招認時，內容與現場片段有出入，該現場片段亦沒顯示招認的完整過程。

王官又指，警員作供時遺漏諸多細節，例如辯方問警員，被告曾否透露在家中使用噴漆，警員答謂「可能有，可能冇」。王官最終裁定控方不能將被告的招認口供呈堂。

另外，控方曾傳召專家就涉案雷射筆作供。專家稱測試雷射筆時使用的電池，並非現場所撿獲的電池，他測試時使用的電池亦已經充電。專家另承認，電池電壓會影響雷射筆輸出功率，故理應使用與原有電池電壓相約的電池測試；惟專家證人稱忘記了原有電池的電壓，報告中亦無相關紀錄。裁判官認為，既然不能還原原有電池的電壓，就不能確定被告案發時使用雷射筆所帶來的傷害，無法證明兩人攜帶雷射筆的意圖。

指裝束非典型示威者

至於兩被告的證供，王官認為沒有證據顯示兩被告曾使用噴漆或雷射筆，兩人的裝束亦非典型示威者，當時首被告身穿橙衣，次被告則身穿粉色上衣。王官認為控方未能證明兩被告有意圖傷人，裁定二人脫罪。

案件編號：ESCC1428/20