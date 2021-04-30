中文大學二號橋暴動案續審。控方今庭上讀出最後一名控方證人的供詞，透露該份供詞於今年4月28日晚上錄取，亦即只是兩日之前，當時已是聆訊的第7天。辯方質疑，該警員的記事冊中有關本案的記錄只得8句，更從未提及撿取第三被告證物的行動以至證物交給了誰，惟兩日前補錄的供詞卻足足有兩頁。辯方不禁質問該警員：「你其實有冇親身經歷過㗎？」控方案情完畢，法官李慶年裁定案件表證成立。

案發時隸屬東九龍總區第二梯隊、現隸屬港島衝鋒隊第三隊的警員毛啟聰供稱，前年11月12日案發當天，他曾參與拘捕行動，其間看見同袍制服第三被告張俊浩。由於毛身上沒有大型裝備，遂自發協助將被告的背囊、防毒面具及鴨嘴帽等物品帶回二號橋方向，並將證物交給另一名警員，但沒印象交了給誰。

警員承認依賴片段講述案發經過

代表第三被告的大狀盤問毛，負責錄取口供的女警12241有否向他提供本案資料，毛表示沒有，但在得悉要錄口供的前一日曾看過立場新聞有關本案的報道。毛解釋，當時女警播放涉案片段的特定時數並作出提問，他便依賴片段講述案發經過。

大狀質疑為何口供中會有第三被告的全名，毛在追問下始承認被告姓名是由女警向他提供。大狀續指，毛的記事冊中有關本案的紀錄只有8句，當中只包括四個行動，亦即到場、在二號橋設立防線、舉黑旗及離場；惟補充的口供卻有整整兩頁。毛同意有此情況。

毛在盤問下解釋，四項行動的時間都是根據傳令員的整合而作記錄，他自己亦沒舉過黑旗。大狀聞言驚訝謂：「你其實有冇親身經歷過㗎？」毛表示自己當時在場，惟他不記得舉黑旗是發生在被告遭制服前抑或遭制服後。

警員指證物很重要 但忘記交了給誰

毛亦同意，他從未在記事冊中記錄他曾協助同袍撿取證物以及撿取了甚麽證物。他也只對被告衣着特徵有「輕微印象」，需要片段協助記憶。而毛解釋能從片中辨認出自己，主要是因為其「與眾不同」的頭盔，上面綁有護目鏡及貼有T字魔術貼，「比較輕便，我記得係喺旺角買嘅」。

毛又謂清晰記得證物從未受到干擾，因他一直用雙手托著，「因為證物好緊要」，惟他記不起證物交了給哪位警員。大狀質疑：「你又話證物好緊要？點解唔記得？」毛補充指，當時身邊有三名警員，包括一名軍裝及一名刑事偵緝人員，他將證物交給了其中一人，但同樣沒記錄在記事冊內。毛亦承認，他是在第三被告遭制服後才到達，撿起涉案物件只因它們位於被告附近。

大狀最後指出，毛根本不是當日片段中攜帶證物的警員，他只是受指示按片段錄取口供。毛一概不同意。

官質疑辯方傳召品格證人作用

法官裁定案件表證成立。辯方傳召首被告陳起行的品格證人李彥達出庭作供。李供稱，案發時是香港中文大學聯合書院划艇隊隊長，約於2019年9月，被告經友人介紹加入划艇隊，兩人因而結識。李形容被告是一名非常自律的人，其品格和體能都較同儕出眾，故他常會找被告協助訓練划艇隊員。李明言不相信他會犯下本案控罪。

李在控方盤問下補充指，案發前他與被告相處了約兩個月，案發後校方取消了划艇比賽，他與被告再沒聯絡。李不清楚他為何會在二號橋出現。

法官李慶年在證人作供完畢後，質疑辯方傳召品格證人的作用，並舉例謂：「兩個碩士，一個博士，就唔會影人裙底喇咩？」李官續指，過往很多案例都顯示品格證人分享與被告的「生活小節」，對判決幫助不大，最後法庭只會較關注刑事紀錄。

辯方透露，下一名品格證人將講述與被告在小學及中學的經歷。李官聞言謂：「咁咪又講返那些年？」李官要求辯方思考證人供詞與本案罪案性有何關聯，以確保未來審訊的效率。聆訊下周一繼續。

四名被告依次是中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲），他們被控於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中蒙面，張另被控管有雷射筆。

【案件編號：DCCC362/20】

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