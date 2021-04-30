港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，隨着居於東涌的菲傭將變種病毒傳染給工作家庭的女嬰，變種病毒已在社區造成第三代傳播。政府要求所有外傭強制檢測，是想防止外傭群組大爆發；社區有源頭不明變種病毒個案，幾乎肯定是檢疫酒店措施漏洞導致，現時最重要是從上游落手找出隱形傳播鏈，要求所有曾於本月入住檢疫酒店的人，強制接受核酸及抗體檢測；若有人抗體呈陽性表示曾受感染，再追蹤其密切接觸者，找出正帶具傳染性病毒的人，顯示正在社區播毒，才能截斷傳播鏈。他警告，任由隱形傳播鏈繼續，變種病毒會落地生根。

女嬰確診衍生變種病毒第三代傳播

何栢良表示，首次有源頭不明變種病毒個案流入社區，幾乎肯定是因檢疫酒店措施有漏洞，令社區出現隱形傳播鏈。他相信最先是一名帶變種病毒檢疫人士進入酒店，傳染其他檢疫人士造成第一代傳播，或部份來自高危地區的人士疑因採樣問題引致假陰性，完成檢疫後走漏入社區，在社區衍生隱形傳播鏈，令居於東涌的菲傭受感染，造成第二代傳播，該菲傭再傳染工作家庭的女嬰，造成第三代傳播。該女嬰也帶N501Y及E484K雙重變異病毒株，累計有5宗雙重變異病毒株個案流入社區。

他指，政府要求所有外傭強制檢測，是想防止大爆發，但要截斷隱形傳播鏈，必須從上游入手，包括本月所有曾入住檢疫酒店而已離開酒店的人，要強制做核酸及抗體檢測；因部份人可能感染已康復，做抗體檢測才知有否走漏個案。若有人抗體呈陽性即曾受感染，再追蹤其密切接觸者，若核酸檢測呈陽性，即可能正帶具傳染性病毒，再隔離及作進一步追蹤，才能找出社區中隱形病人。

強檢外傭不能找出源頭 任由變種病毒繼續傳播會落地生根

何指，估計本月曾入住檢疫酒店只有數千人，政府應有檢測能力做到；曾有酒店爆發的新加坡，也靠此方法「破案」。現時政府追蹤東涌菲傭的密切接觸者，只是從下游阻止變種病毒擴散，不能找出感染源頭。

衞生防護中心總監林文健於今日（30日）記者會表示，本港有75%變種病毒個案是沒有病徵。何栢良表示，顯示帶變種病毒病人可能沒有病徵，沒求醫及檢測而未被發現；何警告：「如果依家唔返轉頭補返遺漏追蹤返，源頭不明個案繼續喺社區擴散，病毒會落地生根」；帶變種病毒的隱形病人若衍生超級傳播群組，隨時引發第五波。

市民本周末應減少聚會

他認為執法人員在這個周末應對本地人及外傭一視同仁執法，包括違反4人限聚要採取嚴厲措施執法，防止病毒擴散。市民這個周末應避免跨家庭聚會，「如果約咗C餐D餐聚會應改期」。今次應涉及南非變種病毒，大大減低疫苗成效，故未來數日要防止病毒在社區落地生根，否則後患無窮，疫苗及旅遊氣泡也會泡湯。

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