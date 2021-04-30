上水屋苑名都巴黎閣在2018年5月11日發生國產升降機奪命意外，導致一名六旬婦人死亡。《升降機及自動梯條例》紀律審裁委員會完成對升降機保養承辦商耀天工程有限公司兩項違反紀律指控的聆訊，並裁定所有指控成立，耀天工程被罰款85,000元，並須支付聆訊程序費用約11萬元。委員會的裁決及命令已於今日刊憲。

耀天只在案發前1年拆開機件檢查

耀天涉及的兩項指控，分別為上水名都巴黎閣的升降機保養欠妥，以及沒有就分包升降機維修工程通知機電工程署署長。奪命意外發生在2018年5月11日，當日一名出街買菜的64歲婦人在7樓踏入𨋢時，突遭門關上夾住，機廂繼而失控上升，把婦人單腳扯起倒吊，她穿過𨋢門再磨擦𨋢槽牆壁後，直墮槽底斃命。據升降機製造廠商要求，應每3個月拆開機件檢查、清潔和潤滑，但保養承辦商在2016年4月起一直沒有依從，只在案發前一年前拆開檢查相關系統。升降機保養承辦商耀天工程及公司總經理早前已在法庭承認四罪，分別被罰款6.3萬及3.3萬元。

機電署：歡迎委員會裁決

機電工程署表示，由於耀天被法庭裁定罪成及考慮到有關事故導致一名乘客死亡，署長根據《條例》第109(1)條，轉呈有關違紀行為予委員會進行紀律聆訊。署方歡迎委員會的裁決，承諾會繼續嚴格執行《條例》。

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