中年大媽模樣的劉姨姨，聲大大一口鄉音，存在感十足，完全切合基本藍絲人，她不諱言自己曾是共青團，後嫁到香港經營小生意，卻是「為民主為公義」的中堅分子，不忘每年支持六四、七一遊行，更出錢出力支持年輕手足。自3月起，她的戰場由街頭轉戰至警署、法庭，甚至監獄，漸漸由旁聽師、送車師，進階成為送暖師。

「我哋現在的戰場喺呢度，反送中的戰場就係喺呢度。」西九裁判法院門外，劉姨姨如是說。3月中旬，傳媒鎂光燈捕獲了劉姨姨的身影，她除了旁聽鳩嗚團好友肺癌漢吳應武的審訊外，亦會穿梭其他手足案件的法庭，忙個不停。

支出逾十萬 畀零用請食飯

回想四、五年前首次踏足法庭，劉姨姨至今仍記得當初的憤慨，「我第一次上法庭，就係魚蛋革命有個後生仔上法庭，麥子晞同梁天琦佢哋第一次上法庭，佢（麥子晞）連律師都冇， 被判刑時先十幾歲。」那刻她才驚覺年輕手足在精神和金錢上需要幫助外，她還可以提供其他支援，至少可告之有法律援助這回事。

查實送暖師絕不易為，畀零用、請食飯、以及訂私家餐予在囚手足，出心出力，又不時陪手足到警署報到，到法庭打氣送暖，安慰審訊手足及其父母親人。多年來她出錢出力，即使經營的小型旅行社因疫情關係停業超過一年，在零收入下也盡量幫助這些年輕手足，估計至今已花費了10多萬元。佔中期間，她由初時買飯盒，到後來資助100、200元車費，「見佢哋無錢買八達通，好唔方便，就幫佢哋買」，甚至在半夜幫助年輕人召的士回家。

好事不留名，劉姨姨說不需要回報，她視這一幫年輕手足都是香港光榮歷史，更是英雄、理想主義者，對他們的遭遇深感痛惜，加上她曾在抗爭前線受過年輕手足「關懷」，更令她全心全意力撐年輕人，「我最感動就係啲後生仔講『姨姨你過去啦，等我啲後生仔嚟啦』，唔識啲後生仔都會咁樣。」

採訪當日，她在西九裁判法院聽訊後，碰見幾個相熟的年輕手足說要做送車師，劉姨姨便陪伴在則，同嗌同叫，直至所有囚車離開後，就請手足們去食放題，以飽吃一頓作為這艱苦時刻的些微慰藉。飯後在西洋菜街，劉姨姨又碰到一位在魚蛋革命中被判暴動罪出獄半年的手足，得知他有困難，又即時掏荷包請他食飯。

關懷手足之餘，在庭外也見她向被捕手足家人送暖，「佢哋（家長）有時覺得坐監好冇面」，她努力開解，只望手足家人別再埋怨責罵。就如她在通宵佔領金鐘時認識了樹仁大學前學生會會長楊逸朗，有次她到庭為他打氣，更以習近平父親作例子來安慰楊逸朗媽媽，直說：「習近平爸爸都坐過監，為公義又唔係偷又唔係搶，係為理想，你個仔係為理想，為香港爭取香港理想制度」，見楊媽媽堅定了信念，慢慢由負面變得為兒子感到驕傲，大家都鬆一口氣。

「香港人唔好讓佢哋心淡」

劉姨姨深信手足們會在香港抗爭歷史留名，故她每在法庭碰上懷疑人生的手足時，都會予以最大鼓勵，「我次次都同佢哋講，如果要坐監希望唔好太難過，你係為爭取公義，係光榮的。」

在這場抗爭中，送暖師有意義嗎？劉姨姨堅定眼神說明了一切，「第一自己良心過得去，第二對政治犯係一種安慰，起碼讓佢哋唔要灰心，唔要覺得失望，唔會覺得點解香港人咁樣，佢哋自己為公義出嚟被拉，到現在好似被拋棄咁樣，我要等佢哋知道佢哋唔孤單。」

如今劉姨姨每次談到年輕手足仍然滿腔熱血，「希望更多人關注因為抗爭入獄，出獄不久又被捕的無名抗爭者。」現時在各大法院法庭，不難找到她的身影，且偶爾仍會到西洋菜街荷里活商業中心外鳩嗚團盤踞地流連，被問到香港的年輕人會成功嗎？劉姨姨將聲線放輕，目光望向遠處嘆謂﹕「都唔知幾多年，都唔知佢哋點堅持，重要係香港人唔好讓佢哋心淡。」