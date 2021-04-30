警方前年11月初在灣仔堅拿道西一個單位內撿獲近140支汽油彈或半製成品。年齡介乎19至24歲的四男一女被控以管有爆炸品罪，控罪及後修訂為串謀縱火罪，為反修例運動已知案件中，撿取最多汽油彈及半製成品的案件。其中23歲女被告早前在區域法院承認交替的管有物品意圖摧毀或損毀財產罪，法官葉佐文今判她入獄38個月。

被告楊泳茹（23歲）被控於前年11月2日在灣仔堅拿道西一個單位內保管59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃樽、約4.6公升含柴油液體、約1公斤含異丙醇液體、約4.9公斤含汽油液體、白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖在無合理辯解的情況下用以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

旁聽公眾甫散庭即向被告喊叫：「手足，頂住呀！」法院保安見狀立即出言勸止。此時葉官回頭向公眾席望了一眼，然後繼續步入內庭。今早到高等法院聽取佔中案上訴判決的陳健民，下午到區域法院旁聽本案，散庭後他在庭外安慰親友道：「冇事嘅。」

被捕時就讀理大土地測量及地理資訊學系三年級

葉官判刑時透露，被告楊泳茹（23歲）被捕時就讀理工大學土地測量及地理資訊學系三年級。葉官指出，涉及汽油彈的控罪可以很嚴重，以身試法的代價可以很大，而本案有若干加刑因素，包括汽油彈屬於危險易燃裝置、被告將它們儲存在商住大廈內會導致火警危險、涉案汽油彈數量不少，以及本案牽涉5名被告有計劃犯案。

葉官又提及若干反送中抗爭相關案例，包括有青年承認藏有逾30枚土製煙霧彈案，以及年輕舞台設計師在示威現場圖擲汽油彈案，前者以判監45個月作量刑起點，後者則以監禁6年作量刑起點。葉官表明本案量刑起點會在兩案之間，採納4年9個月監禁作起點，被告在控方修改控罪後認罪，可獲全數三分一刑期扣減。

控方案情指，案發當天維園有集會進行，警方刑事情報科人員監視堅拿道西冠景樓4樓一個單位，同日下午採取行動。兩名警員掩至單位門外，察覺單位傳出濃烈汽油味，其中一名警員表露身份，要求單位內人士開門不果，遂破門而入。

惟警員進入後發現單位無人，同時獲同袍從通訊機通知，單位內有四男一女由露台位置跳到3樓簷蓬，再由簷蓬跳到3樓平台逃走。5人逃走時遭一名不知名人士拍下過程，而片段中5人均沒有蒙面，面容清晰可見。

一名俄羅斯籍男子當時身處該大廈3A單位內，目擊5人在3A室的露台外衝入其單位。5人曾要求匿藏在單位內，惟男子拒絕並要求他們離開，5人最終從單位正門離開。女被告及後在大廈電梯大堂近防煙門位置被截停，因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，警誡下保持緘默。

警員無故搜查現場攝記隨身物品

另外，一名網媒攝影記者今午在灣仔政府大樓停車場出入口拍攝囚車離開後，無故遭警方要求搜身。該名攝記事後憶述，他和行家今午等候本案女被告及六四未經批准集結案四名被告所乘坐的囚車離開，其間有便衣警員向一眾攝影記者聲言：「可以影，但唔好衝出馬路。」

及至約5時，有兩輛囚車駛出，涉事記者踏前一步，以便拍攝在囚車內的被告。惟第二輛囚車尚待駛出時，一名白衣警員便迎面走近攝記，一手推開他，喝道：「又話唔衝出馬路嘅？講好咗唔衝出馬路㗎！」另一便衣警員見狀，隨即要求攝記出示身份證，並要求搜身，卻沒解釋理由。最終警員稍作搜袋和搜身，「口罩都冇叫我除低」。

雖然該名記者最終獲放行，惟他對警方處理手法感慨道：「口講得幾漂亮，做出嚟都唔係嗰回事。」

【案件編號：DCCC97/20】

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