政府上月要求全港食肆最遲今日（30日）向食環署登記其處所換氣量已達到每小時至少6次，或已加裝合規格的空氣淨化設備，並附以註冊承建商發出的證明書。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日開會討論相關事宜。食環署表示，全港約18,000間食肆當中，僅約4,900間已登記，至今共收到逾2,100宗延期申請。多名議員炮轟政府推行政策過急，食肆亦難以負擔所需費用，要求政府撥款資助業界。

超過2,100間食肆申請延期登記

收費無上限「簽張紙又5千，買部機又5千」

食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示，截至前日（28日）為止，只有4,899間食肆已登記處所換氣量達標。黃稱如業界有困難可以申請延期，只要食肆已提出申請，就不會被視為不符合標準。她稱目前有超過2,100間食肆因不同原因申請延期，會視乎個別情況再考慮延長期限。

會上多名議員提到，不少食肆難以負擔購置空氣淨化機的費用及由承建商簽發證明書的收費，民建聯黃定光引述飲食業界指，有承建商索價5,000元簽發證明書，批評是趁火打劫。他形容飲食業現時已走到懸崖、逼上絕路，質問政府會否設定收費上限。

陳恒鑌亦引述食肆負責人指，業界本身已陷入水深火熱之中，現時更要負擔額外費用，稱「簽張紙又5,000蚊，買部機又5,000蚊」。他建議當局容許更多公司及機構協助簽發證明書以引入競爭，令收費下調。

政府指收費高昂屬商業行為難干預

黃淑嫻未有提及政府會否加派資助，她引述香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴指，業內普遍簽發證明書的費用約1,000至2,000元，即使有承建商的收費較高昂，均屬市場商業行為，當局難以干預收費水平。

食肆換氣量規定工作小組主席源柏樑補充，承建商的工作不限於簽發證明書，亦要為食肆視察樓面面積、檢視各項設備是否符合牌照要求，並為店舖制定合適方案。他稱現時有超過180間承建商可簽發證明書，人手已十分充裕。

建制派轟推行過急：袁國勇講完就全行都要換

多名建制派議員又質疑，政府專家顧問袁國勇視察爆發感染群組的名潮食館後，政府就一聲令下，要求業界倉促跟從新指引。自由黨邵家輝稱，「袁國勇講完就『嘭一聲』全行都要換，你哋咁倉促諗完方法就要人做，對成個社會係咪好事？係咪裝完就冇病毒？」

民建聯何俊賢表示，認同政府要聆聽專家意見，但同時應認真考慮如何執行政策，又稱「好多人問我哋，呢個人（袁國勇）講嘢算唔算數？係咪代表政府？」

食衞局副局長徐德義回應指，政府的確曾參考專家顧問意見，但亦有參考多項數據及其他專家意見，強調制定政策的過程是審慎、專業。

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