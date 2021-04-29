【本報訊】 7.21白衣人襲擊市民翌日，大批市民到立法會議員何君堯辦事處破壞。患有過度活躍的男學生事後承認刑事毀壞罪，原本被判感化，經律政司覆核後裁判官改判社會服務令。惟律政司仍不滿，向上訴庭申請覆核刑期，最終男生被判入教導所。上訴庭昨頒下判刑理由，指原審主任裁判官溫紹明嚴重誤判案情嚴重性及罪責，指本案可歸類為「裝修」事件，本質上與「私了」無異，是「搶奪法律功能和地位」，將是非對錯強加於人；即使被告出於正義而犯案，法庭亦絕不容忍。

被告朱沛恒案發時18歲，案情指他於前年7月22日在荃灣損壞何君堯議員辦事處。上訴案早前由法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴審理，三人聽罷陳詞後改判被告入教導所。

稱原審官誤判案情

書面判詞指，原審時控方沒播放任何現場錄影片段，做法令人費解；溫官也沒要求查看所有涉案影片，做法不理想。由於溫官沒看過所有現場錄影，以致將被告誤當成一個事前毫無準備、在現場氣氛驅使下犯案的輕率少年。上訴庭指案發前被告一直從容不迫地與人聊天，顯示他不是一時衝動犯案，他穿戴護肘、戰術背心及備有頭盔，唯一合理推論是要攻打辦事處。

此外，控方及溫官均沒意識到本案有仇視、霸凌、恐嚇及滅聲元素。雖然控方已強調本案的反修例及白衣人背景，但溫官沒適度重視。上訴庭又質疑被告缺乏深刻反省，為求輕判才向何君堯道歉，「無論有幾多次（道歉），都不是出於真誠悔意」。案件編號：CAAR2/21