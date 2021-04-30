儼如節目「劊子手」的廣播處長李百全，上月底以檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制為由，叫停員工參加任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名。《蘋果》獲悉，港台中文新聞部原有作品獲得「第五屆恒大商業新聞獎」的金獎和銀獎，惟恒大之後將獎項「收回」改頒予其他傳媒。恒大回覆指，是收到港台通知要求退賽。

據了解，港台中文新聞部一個月前獲通知，有作品獲得「第五屆恒大商業新聞獎」的金獎和銀獎，惟恒大後來告知港台原有得獎員工，「話我哋（指港台）高層唔畀拎」，最終將港台員工的囊中物「改頒」予其他傳媒。

翻查「恒大商業新聞獎」網站，本屆各組別的得獎名單均不見港台蹤影。評審名單內包括前任廣播處長梁家榮、港台中文新聞及時事新聞總監黃金鳳等。得獎名單則在本月23日正式公佈。而港台則在上月底被踢爆叫停員工參賽和要求退賽，經傳媒查詢後再承認事件。

恒大認收港台退賽通知

獎項主辦方香港恒生大學回覆時，未有正面回應是否有作品原本獲獎並已通知港台得獎者，但承認早前收到港台通知，決定將所有作品退賽，又指奬項次序按參賽者得分排列。

港台回應時只重複指，因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出，港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，港台現正就各方面的運作進行檢討，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制。在這過渡期間，港台不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名及不會領取相關的獎項。對於由誰人去信退賽、機制何時完成檢討等疑問，港台一律未有回應。

另外，港台節目《千禧年代》主持葉冠霖，今日宣佈最後一次主持節目。據了解，葉並非離職，仍然擔任港台電台行政及發展組社區參與廣播服務的節目總監，「只係唔做主持」，亦是已計劃好的事，屬內部工作調動及不涉政治因素。港台管理層現時有不少空缺，葉日後有無機會升遷，消息人士認為「言之尚早」。

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