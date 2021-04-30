本港出現首宗社區感染雙變種病毒個案，今日公佈新增的4宗確診個案，當中2宗為一名未有外遊紀錄的39歲菲傭及由她照顧的10個月大女嬰，涉及N501Y及E484K變種病毒株。食物及衞生局局長陳肇始與勞工及福利局局長羅致光今午（30日）舉行記者會，宣佈全港外傭都要強制檢測，並在外傭工作簽證加入必須打疫苗的新要求。

陳肇始在記者會上表示，昨日（29日）出現1宗涉及N501Y及E484K變種病毒株的確診個案，患者是一名39歲居於東涌映灣園第11座的外籍家庭傭工，且並非最近抵港，未有到酒店檢疫過，故相信是從本地社區感染，亦為首宗涉及變種病毒株的本地感染源頭不明個案，顯示着社區有可能已出現變種病毒的隱性傳播鏈。陳表示，會盡最大努力盡快追蹤相關個案的情況。

鑑於變種病毒株的傳染性較高，當局高度關注有關情況，故昨晚確實患者的檢測呈陽性後，已立即於患者的住處封區強檢。據現有資料顯示，該廈約950名居民已接受檢測，全部均呈陰性，由於病毒潛伏期有機會較長，衞生防護中心已將大廈內的居民列為密切接觸者，並須接受21天的強制檢疫，以阻截變種病毒株擴散的潛在風險。

密切接觸者同住者須檢測 長洲、海港城等地同納第3次強檢

陳肇始續指，患者在病毒潛伏期及傳染期亦曾在東涌及青衣的社區有活動，故個案追蹤辦公室已分秒必爭去追蹤確診個案的接觸者，亦已聯絡密切接觸者的同住成員，按強制檢測公告進行檢測。

另外，患者曾到過的地方亦會發出強制檢測公告，須進行2次甚至3次檢測，以截斷任何可能出現之傳播鏈，故今日之強制檢測公告將包括涉及早前變種病毒個案的長洲、海港城等地，作第3次檢測。陳呼籲，市民若曾到過納入強檢公告的地點或曾在附近逗留，特別是東涌居民，應盡快檢測，在有結果前，最好暫時先留在家中。

就是次個案涉及變種病毒株，陳肇始交代當局應對變種病毒株的工作。陳肇始指，本港在4月中首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，衞生防護中心當時已嚴陣以待，實施嚴格的追蹤、檢測及檢疫的措施，而當局現時會為本港檢測到的初步陽性樣本進行篩選，安排基因排序測試，以密切監察變異病毒株的情況。

東涌增設更多採樣站 檢測限期延至5.2

陳肇始續指，由於出現變種病毒株，當局加大檢測量，許多人須接受檢測，就東涌區內的採樣站大排長龍，當局在原有的東涌北公園流動採樣站以外，早上在富東邨及下午在東薈城商場對開增設流動採樣站，當局又會繼續物色地點開設更多流動採樣站。

她說由於涉及大量檢測人數，當局會延長上述5個指明地方的檢測限期至5月2日，令有關市民有更多彈性可安排於星期日接受檢測。

全港外傭5.9前要強檢 打2針疫苗14日後可獲豁免

陳肇始表示，由於昨日確診的個案與早前涉及N501Y變異病毒株（第11730號）都屬外傭，考慮到變種病毒的傳染性較高及個案源頭不明，而在病毒潛伏期及傳播期間，個案均與其他外傭有聚會，故決定要求全港所有外傭在5月9日前強制檢測，而已打2針疫苗及已過14日的外傭可獲豁免，而今日已檢測的外傭亦毋須再檢測。

陳又提醒明日（1日）為公眾假期，呼籲未有檢測結果的外傭應避免聚會、分享食物或出席社交活動，若要出席亦須佩戴口罩、勤洗手及保持社交距離，要保障個人安全及健康；僱主亦要留意僱傭身體狀況，如有不適應立即安排求醫。

陳亦表示，會與勞工署合作，周末在4個外傭聚集點提供免費檢測服務，並會增加最少6個臨時採樣站，並安排部份社區檢測中心延長運作時間至晚上10時。

羅致光則指，要求外傭檢測是考慮到外傭屬高風險的群組，因為他們可能會協助照顧長者。羅說，全港有約37萬名外傭，如聚集在未來2日檢測，難免會出現排長龍情況，呼籲外傭檢測前應網上預約。羅指，外傭應盡量選擇在不同時間去檢測，而究竟之後會否需要定期檢測，會觀察未來幾日的情況再決定。

新合約外傭須打疫苗 羅致光稱「可以唔嚟」不覺屬苛求

羅致光亦公佈，日後外傭申請工作簽證加入新要求，包括續約時必須接受認可疫苗注射，勞工處及入境處會在細節確定後再詳細交代。

被問到要求新合約外傭需要接種疫苗，羅表示香港有37萬名外傭，以每2年更新合約，每日都有500多名外傭要續約，認為「作為一個工作簽證嘅條件呢，我唔覺得係一個苛求，佢可以選擇唔嚟香港做」。羅又表示，其實政府一直都有提供簽證讓外傭不需要返鄉，不過外傭不少都選擇先回鄉，而她們從鄉下返港後，確實是為防疫帶來了威脅。

指外傭屬高風險群組 疫苗送菲律賓或印尼不可行

有被問到為何要求外傭強制檢測，而不是為外傭提供疫苗。羅致光指，要政府協助菲律賓或印尼來港的外傭接種，將會是十分困難，要將香港的疫苗再轉送到菲律賓不同的小島，可行性相當低，技術上亦不可行。

至於有關為何針對外傭，而本地家庭傭工又不需要。羅指，若本地家庭傭工都需要，涉及將達至數以百萬人，要短時間之內進行檢測並不易實行，又指當中亦可能牽涉法律問題。

陳肇始就表示，要求外傭強制檢測是相當重要，因為這已經是在外傭第2次發現有變種病毒。至於外傭的僱主及家人是否需要檢測，陳就稱若市民覺得有擔心，可以去接受自願檢測，而感到不適的市民亦可以去找醫生求診。

引世衞說法指疫苗對變種病毒有效 呼籲市民「唔好再等」

陳肇始又藉此呼籲市民接種疫苗，指因本港首度出現涉及變種病毒株的源頭不明本地個案，而變種病毒株的傳染性較高，亦會隨時引發新一波疫情，規模亦可比前幾波更大，故一定要嚴陣以待。

陳引述世衞的最新資料指，現時本港的2款疫苗均對是次個案涉及的變種病毒株有效，直指市民打疫苗是「刻不容緩」。陳舉例指，市民即使明天接種首劑，仍要等待近5周才可產生抗體，故勸喻仍在觀望的市民「唔好再等」。

進一步收緊航班熔斷機制 5.1起禁尼泊爾客機到港

另外，陳肇始指，當局昨晚已公佈進一步收緊航班熔斷機制，如7日內共10名或以上乘客經任何檢測，包括檢疫期間而確診，並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，即會觸發熔斷機制，政府亦會進行風險評估，就相關區域的風險而決定是否持續熔斷機制安排。

而政府亦會繼續禁止印度、巴基斯坦及菲律賓民航客機到港，5月1日起零時起亦會禁止尼泊爾民航客機來港，並於同日將尼泊爾列為極高風險指定地區，任何人曾去過有關地區會被限制登機來港。

已收緊「外防」措施 社交距離措施續「有序」下放寬

鑑於出現本地感染的變異個案，被問到會否再度收緊防疫措施。陳肇始表示，政府已經收緊防止病毒輸入的措施，當中包括加強航機的「熔斷機制」以及加強檢疫酒店的感染控制措施。至於關於社交距離的措施，陳就表示明白市民想恢復日常社交，但仍會以「有序」及安全的情況下放寬。

羅致光又表示，目前執法部門都會在假日到外傭集中的地方執法及巡視，而5月9日之後，可能會要求外傭再出示其檢測陰性的報告。

關於食肆疫苗氣泡的問題，食環署副署長黃淑嫻表示，要做到四級制中「C或D」類別的食肆，需要向食環處提供已接種疫苗的員工數字，而具體數字之後先有，但之後會與業界再會面及回應業界問題。

過去2周本地個案佔兩成 近半無源頭或有隱性傳播

衞生防護中心總監林文健表示，截至30日零時零分，本港已錄得11,775確診個案，209宗死亡個案；過去2周錄得152宗個案，八成屬輸入個案，本地個案佔兩成左右，而當中一半未找到源頭，林指反映社區仍在不少隱性傳播鏈。

林又指，截至4月29日，錄得253宗變異病毒株感染個案，當中129宗為英國變異病毒株，43宗關乎南非變異病毒株，個案中有75%屬無病徵。

林表示，現時衞生署有嚴謹的監測機制，會為每一個個案進行病毒篩查，以及驗出是否帶有重點的變異病毒。林指，目前全球個案數字已連續9星期上升，外來情況持續惡化，而基因變異病毒亦正擴散中，當中英國的變異病毒已擴散至139個國家，南非的變異病毒亦擴散至87個國家，故香港做到現時的狀況其實已不容易。

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