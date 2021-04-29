【本報訊】支聯會提出多年的「結束一黨專政」綱領，近日再被建制陣營批鬥，支聯會副主席鄒幸彤指，國安法被政府用作政治打壓，「所以去爭論『結束一黨專政』是否違反國安法根本沒意義，因為背後真正的問題是政權是否想對支記（即支聯會）郁手。」

《大公報》昨刊登評論文章指，全國人大已通過修憲，加入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」字眼，指即使憲法上、在基本法上不存在可以「結束一黨專政」，「『支聯會』的綱領本質上是違憲違法」，又引國安法第22條，指支聯會「收取外國資金、支持海內外違法人士的活動，以至舉辦非法行動等」，足以構成以非法手段「顛覆國家政權」，若支聯會「繼續執迷不悟，拒絕改弦易轍，修改政綱」，將難逃法律審判命運。

反駁「將政治包裝為法律」

鄒幸彤則透過facebook回應稱，國安法明顯用作政治打壓工具，其含糊不清條文，正好方便政權任意解讀，「喺咁嘅背景下，甚麼字眼，甚麼行為是否違反國安法，甚麼時候開始違反國安法，係一個政治決定，不是一個法律判斷，缺乏法律應有的客觀、公共的標準。」

鄒又以民主派初選案為例，指：「如47人案中好多人直到被拉，都唔會估得到自己的行為突然就『違法』了」，認為現時爭論「結束一黨專政」是否違國安法沒意義，因背後真正問題是政權是否想對支聯會「郁手」，「我拒絕將政治問題包裝喺法律討論之下，拒絕賦予政治打壓一層法律的『正當性』，算係法律人卑微的堅持吧。」