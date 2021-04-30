審計署與入境處罕有地公開互轟，後者曾表示接受審計報告建議，卻突發稿反擊，審計署不甘示弱引述政府規定還擊，指報告在提交立法會至公開聆訊期間，都應避免公開反駁審計結果，以妨礙公平聆訊。立法會政府帳目委員會副主席謝偉俊今（30日）在港台節目表示，帳委會將召開閉門會議討論有關事宜，但認為入境處發聲明及其用詞罕見及感詫異。

立法會政府帳目委員會副主席謝偉俊指，一般做法，政府部門原則上都會認同審計報告，有時或提供補充資料；但就入境處發聲明反駁，謝對相關用詞感詫異，認為事件罕見，相信雙方部門會進一步澄清。對於公開聆訊應避免公開反駁的決定，謝解釋是政府、審計署及帳委會當時對工作安排的共識，不應提及有關事項，以免影響聆訊，「更加唔好畀部門喺空氣中互相指罵、執辯」。

謝稱事件是「無波興浪」

謝指，聆訊屬公開，屆時相關部門可提出證據，並待帳委會作最後決定，亦會有充足的申辯機會，聆訊時間不設上限；但並非每項都會作公開聆訊，帳委會會考慮審計署的「推薦」，或有關案件涉及較大的公共利益、銀碼較大，或較爭議性，如湯顯明案件、旅發局使費跟進等。被問及會否為今宗案件設聆訊，謝形容事件是「無波興浪」，須留待下周一帳委會的閉門會議再作決定，至今仍是言之尚早。

就入境處不點名批評審計署破壞入境處形象，謝認同某些範疇必須要懂得相關操作，才能作出公正評論，但審計署出發點較多，須衡工量值，按證據、事實作出判斷，惟「有時唔好係冷冰冰嘅數字，可能（政府部門）係原則上、實質上有啲困難」。他不擔心事件會影響政府部門形象，「大家一人少句，做返自己嘢」，相信風波會平息。

石禮謙斥入境處違協議 促李慧琼向政務司跟進

政府帳目委員會主席石禮謙今日在在內務委員會上，提及近日入境處反擊審計署一事。他要求內會主席李慧琼與政務司司長會面時作出跟進，促入境處遵守政府發出的財務通函。

石禮謙在內會指，入境處和審計署在最新一份報告上有「少少拗撬」，但不會影響帳委會審議審計報告。他亦提醒，政府2/2020財務通函中訂明，任何審計署署長寫給立法會的報告，政府部門不應該發起任何公眾的辯論，批入境處違反協議，促李慧琼轉達，要求政務司司長督促部門執行政府通函。

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