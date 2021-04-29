從上三期我與各位分享腫瘤學界近年不斷研發出多種標靶治療藥物，相信大家都開始領悟到治療乳癌已經到達個人化治療，以及精準治療的階段了。

在診治病人過程中，當我向病者解釋最適切其病情的治療方案後，不少病人都會問：「為甚麽我的朋友同是患乳癌，她的療程與我卻不一樣呢？」

治療乳癌除了要看病者的期數外，更需要看她所患的乳癌類別，從而達到個人化的治療（Personalized Medicine）。

首先我們會將病人的乳癌細胞做第一層面的常規測試，包括雌激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）、上皮生長因子二型（HER2）及Ki67（此測試結果是反映腫瘤細胞的生長速度）。從這些常規測試的結果，乳癌可以分別為幾類亞型：賀爾蒙受體陽性型（HR+型；這又再分為管腔A型、管腔B型）、HER2型及三陰性型。醫生會根據病者所患的乳癌亞型來決定需要用那類治療藥物。三陰性型的需接受化療，HER2型的需要抗HER2的標靶藥物治療及化療，HR+型的則需要賀爾蒙藥，當中特別是管腔B型的更需要考慮加上化療。最後當然還要看病情的期數再調整方案細節。

那麼HR+型的病人是否真值得接受化療呢？現今醫生會為這類病者的癌細胞作進一步的第二層面測試：基因組檢驗（Genomic Assay），例如「安可待乳癌細胞基因表現檢測」（OncotypeDx）。這檢測是細看病者的癌細胞中21個可以決定其復發擴散機會率高低的基因蛋白，而得出一個若只服用賀爾蒙藥的復發率，及若加上化療後的復發率，從而決定病人應否接受化療。如此，病人就可以得到個人化的治療，效果不單提升，也可以免去不必要的副作用。

現今病人經治療後，乳癌復發的個案已經大幅減少。但對於少數不幸復發的病人，她們需要再次治療，那麽醫生如何選擇藥物呢？現今醫學已經可以為病人的癌細胞作再進一步的基因測試。此類測試可同時檢驗細胞中數十至數百個基因，從中找出令癌細胞生長的主要基因，及可以針對此基因的標靶藥物，如上一期提及的mTOR抑制劑、CDK4/6抑制劑、或PIK3CA抑制劑等。此類測試稱為次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS），可為病人找出針對其腫瘤的治療藥物。我們現在已開始踏進精準治療惠及病人的年代了。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

李沛基 臨床腫瘤科專科醫生